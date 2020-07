Goch: Obst zu Wucherpreis verkauft – Kripo ermittelt

Goch. 88 Euro für ein paar Kilo Orangen und Birnen und verdächtige Blicke in die Garage: Eine Gocherin bekam Besuch von angeblichen Obstverkäufern.

Wucher oder sogar die Vorbereitung eines Einbruchs: Die Polizei beschäftigt ein Fall aus Goch, wo eine 47-Jährige am Freitag, 17. Juli, gegen 10 Uhr in der Einfahrt ihres Hauses auf der Voßheider Straße darauf angesprochen wurde, ob sie Obst kaufen wolle. Die Gocherin nahm der Frau, die sich als Frau Müller eines Obsthandels aus Xanten vorstellte, wenige Kilogramm Orangen und Birnen ab und zahlte dafür stolze 88 Euro.

Anschließend brachte die Verkäuferin, die von einem unbekannten Mann begleitet wurde, die Ware zur Haustür und bot an, das Obst in den Keller zu tragen. Dazu kam es zwar nicht, doch der Mann schaute sich laut Polizei „in verdächtiger Weise“ die geöffnete Garage an. Die Mutter der Frau rief später beim Hofladen in Xanten an und hörte am Telefon, dass dort keine Frau Müller arbeite und der Raum Goch überhaupt nicht beliefert werde.

Im Transporter mit Oberhausener Kennzeichen unterwegs

Das Pärchen, das in einem dunklen Transporter mit Oberhausener Kennzeichen unterwegs war, wird wie folgt beschrieben: Die Frau ist 50 bis 55 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, hat graues kurzes Haar und ist Brillenträgerin. Der Mann ist 30 bis 35 Jahre alt, ebenfalls circa 1,70 Meter groß und war bekleidet mit einer grünen Latzhose.

Ob es sich lediglich um total überteuertes Obst oder um das Ausbaldowern einer Tatgelegenheit handelte, sei derzeit für die Polizei noch unklar. Die Kripo rät jedoch dringend von „derart dubiosen Haustürgeschäften ab und empfiehlt, im Zweifel die Polizei zu informieren“.