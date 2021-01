Goch: Pater Manfred Krause ist ein Jakobspilger

Pater Manfred Krause ist Pastor in der Pfarrei St. Arnold Janssen in Goch.

Goch Der Steyler Missionar Pater Manfred Krause ist neuer Pastor in der Pfarrei St. Arnold Janssen. Der Start ist coronabedingt kompliziert.

Die Pfarrei St. Arnold Janssen Goch ist seit Ende Juni 2020 der Wirkungskreis von Pater Manfred Krause, einem Steyler Missionar. Coronabedingt kennt er nach all den Monaten seine Pfarrei noch nicht so, wie er es gerne hätte. „Ich habe viele Gemeindemitglieder noch nie gesehen – oder nur mit Maske. Auch noch nicht den Kirchenchor, die KAB, die Frauengemeinschaft, die Messdiener“, bedauert der 1955 in Wickede an der Ruhr geborene Pater.

Aber Goch und auch viele Gocher sind ihm schon deshalb bekannt, weil er als langjähriger Rektor des Mutterhauses der Steyler Mission die Geburtsstadt des Ordensgründers Arnold Janssen natürlich schon öfter besucht hat. Allerdings, so gibt der 65-jährige Krause zu, habe er nicht damit gerechnet, einmal Pastor in Goch zu werden.

Sensibilisierung auf dem Jakobsweg

„Als es galt, die Pfarrei neu zu besetzen, wurde ich gefragt. Und da habe ich gerne meine Hilfe angeboten“, verrät er. „Schließlich bin ich ein Jakobspilger, einer, der nicht vorne weg oder hinterher läuft, sondern einer, der mittendrin ist. Ich liebe die Menschen und bin auf dem Jakobsweg erneut sensibilisiert worden für das gemeinsame Unterwegssein.“

Unterwegs sein – das wird er nun einige Zeit in Goch. Griffbereit: der Pilgerstab, den ihm ein Pilger am Jakobsweg einst überlassen hat. An ihm befestigt: eine Reliquie von Arnold Janssen. Stab und Anhänger haben ihn nach Goch begleitet und sind äußere Symbole für seinen Weg mit den Menschen im Schatten der Maria-Magdalena-Kirche. „In meinem Alter bin ich so etwas wie ein Übergangspapst“, scherzt er.

104. Geburtstag als Highlight

Auch wenn ihm der enge Kontakt zu seinen Gemeindemitgliedern erst einmal weiterhin versagt bleibt, so ist Krause dennoch ein viel beschäftigter Pfarrer. Beerdigungen und vereinzelte Besuche sowie Zeremonien stehen auf der Agenda und lockern den Büroalltag auf, vor dem auch ein Gottesmann nicht verschont bleibt. Ein Highlight im Dezember: „Da durfte ich zum 104. Geburtstag der ältesten Katholikin Gochs.“

Außerdem beschäftigt den Steyler Missionar auch die Erstellung eines Kirchenführers für die Maria-Magdalena-Kirche. „Bald wird schließlich ihr 700. Geburtstag gefeiert. Ich wünsche mir, dass ich den Besuchern der Kirche die spirituellen Impulse dieses Raumes näherbringen kann“, sagt er.

Corona als Schicksalsschlag und Chance

In seinen Augen bedeutet Covid-19 nicht nur einen Schicksalsschlag für die Menschheit, sondern auch eine Chance: „Die Pandemie macht sensibel für Dinge, die bisher selbstverständlich schienen. Wir lernen, was wichtig ist, vor allem das gemeinsame Durchstehen der Pandemie.“

Seinen Glaubensweg fand Manfred Krause in seinem Elternhaus. „Ich wusste schon sehr früh, was mein Weg im Leben sein würde.“ Ihn faszinierten in seiner Heimat die Steyler Missionsschwestern, die dort ein großes Kloster besitzen. „Sie sensibilisierten uns alle in unserem Dorf für Nöte weltweit.“

1975 startete er sein Noviziat in St. Augustin, wo er auch Philosophie und Theologie studierte und 1984 die Priesterweihe empfing. Schon davor hatte er ein 20-monatiges missionarisches Praktikum im Kongo absolviert, weswegen er nur zu gerne 1985 in Kongos Hauptstadt Kinshasa seinen Dienst als Kaplan begann. 1989 übernahm er dort die Berufungspastoral in der Steyler Kongoprovinz. Nach einem Ausbildungsjahr in Paris war er von 1993 bis 2000 Novizenmeister in Bandundu (Kongo).

Rückkehr nach Deutschland

2001 kehrte Krause nach Deutschland zurück, war für drei Jahre Pastor in Berlin und von 2007 bis 2013 Rektor des Gründungshauses in Steyl. Anschließend wurde er Geistlicher Leiter des Steyler Presseapostolates zunächst in Nettetal, dann in St. Augustin, wo er seit Anfang 2016 als sogenannter Superior Delegatus für die deutschen Steyler Missionare im Ausland zuständig war.

„Arbeitslos“ wird man als Steyler nie. Einen Beruf aus Berufung kann man nicht ablegen, ebenso wenig die Spiritualität, die Pater Manfred Krause in sich trägt. In Steyl hat er vor Jahren ein Museum gegründet, um an Steyler Künstler zu erinnern. Vielleicht geht er ja eines Tages wieder dorthin zurück.