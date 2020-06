Goch-Pfalzdorf: Wertvolle Beute aus zwei Fahrzeugen

Goch-Pfalzdorf. Navi und Werkzeugmaschinen wurden aus zwei Fahrzeugen auf einem Parkplatz in Goch-Pfalzdorf gestohlen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 19. Juni, schlugen Automarder gleich doppelt auf dem Parkplatz des Sportplatzes an der Stadionstraße in Goch-Pfalzdorf zu. An einem blauen VW Crafter entfernten sie zunächst eine Dreiecksscheibe und stahlen dann ein Navigationsgerät, eine Freisprecheinrichtung und ein Mautgerät aus dem Wagen. Letzteres fanden die eingesetzten Beamten in einem nahe gelegenen Waldstück.

Bei einem weißen Toyota Proace schlugen die Täter eine der Heckscheiben ein und entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen aus dem Auto, darunter Bohrmaschinen, Akkuschrauber und zwei Flex.

Die Kripo Goch nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen.