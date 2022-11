Goch: Pkw-Fahrer flüchtet nach Unfall auf Voßheider Straße

Ein Streifenwagen steht vor dem Dinslakener Rathaus am Montag, 27.12.2021 in Dinslaken. Zum wiederholten Male findet ein Corona-Spaziergang statt. Startpunkt ist das Rathaus. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Goch. Nach einem Unfall an der Voßheider Straße in Goch ist der unbekannte Unfallfahrer geflüchtet. Nach ihm sucht jetzt die Polizei.

Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht: Am Dienstag, den 15. November, kam es zwischen 6.50 und 11.45 Uhr, an der Voßheider Straße in Goch zu einem Unfall. Ein auf dem rechten Parkstreifen abgestellter weißer Fiat Talento wurde durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. Das Fahrzeug wies Kratzer am Radkasten auf der Fahrerseite auf, stellte der Halter nach der Rückkehr fest. Außerdem war das Glas der Rückleuchte gebrochen.

Der Unfallverursacher hatte sich da schon vom Unfallort entfernt, ohne den Unfall bei der Polizei zu melden.

Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben machen können. Sie melden sich bei der Polizei Kleve unter 02821/5040.

