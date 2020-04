Goch: Polizei klärt versuchte Brandstiftung in Kirche auf

Goch. Die Polizei hat das jugendliche Duo gefunden, das in der Maria-Magdalena-Kirche in Goch versuchte, Brände zu legen. Ein Junge hat gestanden.

Anfang März warf eine versuchte Brandstiftung in der Maria-Magdalena-Kirche in Goch viele Fragen auf. Zwei Personen hatten versucht, in der kleinen Kapelle an einem Kerzenständer und im Mittelschiff an einem Ständer für Gebetsbücher Brände zu legen. Beides misslang glücklicherweise, wie auch der Versuch, auf der Rückseite des Hochaltars ein Feuer zu entzünden. Nun hat die Polizei die Tat aufgeklärt.

Aufnahmen der Videoüberwachung

Zeugen konnten demnach die beiden jugendlichen Tatverdächtigen in den Aufnahmen der Videoüberwachung aus der Kirche identifizieren. Es handelt sich dabei um ein 14-jähriges Mädchen und einen 15-jährigen Jungen aus Goch. „Beide wurden bereits kriminalpolizeilich vernommen. Während die 14-Jährige bislang keine Aussage tätigte, gestand der 15-Jährige die Tat“, so die Polizei.