Goch: Versuchte Brandstiftung in der Maria-Magdalena-Kirche

Goch. Überwachungskamera zeichnete zwei Personen bei einer versuchten Brandstiftung in der Gocher Maria-Magdalena-Kirche auf. Polizei sucht Zeugen.

Zwei Verdächtige versuchten am Dienstag, 3. März, zwischen 14.20 und 16 Uhr, an drei Stellen in der Maria-Magdalena-Kirche in Goch einen Brand zu entfachen. „Nach erster Sichtung der Aufnahmen einer Überwachungskamera handelt es sich bei den Tätern um eine weibliche und eine männliche Person im Alter von 16 bis 20 Jahren“, so die Polizei.

Versuchte Brandstiftung an drei Stellen in der Kirche

In der kleinen Kapelle versuchten sie, an einem Kerzenständer und im Mittelschiff an einem Ständer für Gebetsbücher jeweils einen Brand zu legen. Beides misslang glücklicherweise, wie auch der Versuch, auf der Rückseite des Hochaltars ein Feuer zu entzünden.

Die Kripo Goch bittet nun Zeugen, die Angaben zu den beiden verdächtigen Personen machen können, sich unter Telefon 02823/1080 zu melden.