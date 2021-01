Gocher Schulkind gewann vor Gericht

Kreis Kleve/Goch. Sozialgericht sagte ihm ein iPad für den Schulunterricht zu Hause als "Mehrbedarf" zu. Jobcenter lässt das nicht für alle gelten.

Ein achtjähriges Gocher Schulkind bekommt nun ein iPad oder Laptop für das Homeschooling. So entschied das Sozialgericht Duisburg. Es entschied in einem Eilverfahren, dass die Richtlinien des Kreises Kleve und das Handeln des Jobcenters Goch in diesem Fall unkorrekt waren. Der Sozialberatungsverein „Selbsthilfe e.V.“ hält diesen einen Fall aber für übertragbar auf alle. "Das könnte den ganzen Kreis Kleve betreffen", vermutet Herbert Looschelders vom Selbsthilfe e.V. im Gespräch mit der NRZ.

Bisher deutete die Kreisverwaltung Kleve als Jobcenter, dass digitale Endgeräte für bedürftige Schüler in den Regelleistungen für Hartz-IV-Empfänger enthalten wären. Das Gericht aber bezeichnet iPads oder Laptops für Schulkinder als Mehrbedarf. Den kann man beantragen, der sei dann zu gewähren und müsse nicht als Darlehen zurückgezahlt werden. Dies gelte unter den besonderen Pandemie-Bestimmungen laut Landesozialgesetz seit Mai 2020. Dennoch weigert sich das Jobcenter Kreis Kleve weiterhin, dies anzuerkennen und zu zahlen, beklagt der Selbsthilfe e.V.

Andere Unterstützungsmöglichkeiten sah die Schule nicht

„Grundsätzlich gilt, dass den Leistungsbeziehenden ein digitales Endgerät von den jeweiligen Schulen über den Digital-Pakt NRW zur Verfügung gestellt werden muss“, so die Kreisverwaltung auf NRZ-Rückfrage. Vom Land NRW waren zwar digitale Geräte zugesagt worden, doch es war unklar, wann die in Gocher Schulen nutzbar wären. Andere Unterstützungsmöglichkeiten sah die Schule nicht. Mit Schließung des Präsensunterrichts ab dem 16. Dezember habe der Schüler somit keine Gelegenheit gehabt, am digitalen Unterricht teilzunehmen, so der Selbsthilfe e.V., der das Gerichtsverfahren begleitete. Die Kreisverwaltung: „Ist dies ausnahmsweise nicht möglich, kommt in der aktuellen Pandemiesituation die Unterstützung der leistungsberechtigten Schülerinnen und Schüler über eine Härtefallregelung in Betracht."

Das Jobcenter Goch wollte die Anschaffung als Darlehen gewähren. Das hätte zurückgezahlt werden müssen. Herbert Looschelders vom Selbsthilfe-Verein betont aber, dass das Sozialgericht einen „Mehrbedarf“ (nach § 21 Abs. 6 SGB II) sah. "Umso befremdlicher erscheint es", sagt er, dass das Jobcenter Kreis Kleve auch nach dem Eilbeschluss des Sozialgerichts Duisburg sich fortgesetzt weigere, in weiteren Fällen beispielsweise von Schülerinnen und Schülern aus Goch eine Beihilfe für digitale Endgeräte zu bewilligen. „Offensichtlich liegt hier der Problemschwerpunkt in Goch, weil es in Goch keine privaten Organisationen gibt wie das Klever Kindernetzwerk in Kleve."

Private Spenden verhindern staatliche Zuschüsse

Das hatte nämlich Spenden in die digitale Ausrüstung bedürftiger Kinder investiert. Private Lösungen solcher Art haben Vorrang vor den Geldleistungen des Jobcenters. Looschelders appelliert nun aus den Erfahrungen mit dem Sozialgericht, "private Spendengelder zur Bekämpfung von Kinderarmut dort einzusetzen, wo die Hilfe des Jobcenters nicht hinlangt“ und nicht mit privaten Spenden „das Jobcenter aus seiner Pflicht“ zu entlassen.

„Die Antragstellung für internetfähige Endgeräte ist nicht einfach“, berichtet Frank Schagarus von Sozialtreff Goch. Es sind entsprechende Nachweise zu führen. Darum sollte fachkundiger Rat vom Sozialberatungsverein Selbsthilfe oder von geeigneten Beratungsstellen oder einer Anwaltskanzlei hinzugezogen werden, rät er.

Kreis gewährt nur Darlehen

Die Sprecherin des Kreises Kleve, Ruth Keuken, beantwortet die NRZ-Anfrage: Für einen sogenannten Mehrbedarf müsse ein „unabweisbarer, besonderer Bedarf bestehen“, dass ein Darlehen ausnahmsweise nicht zumutbar sei. Der Kreis Kleve sehe sich hier an die Rechtsauffassung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales gebunden. Der Kreis habe die Weisung erlassen, Kosten für die Anschaffung eines einfachen internetfähigen Geräts zuzüglich Drucker und Zubehör mit maximal 500 Euro zu übernehmen, aber nur als Darlehen.

Der Gocher Fall sei eine Einzelfallentscheidung und kein allgemeingültiges Urteil, so der Kreis. Der zugesprochene Zuschuss in Höhe von 150 Euro wurde den Gocher Kind am Freitag, 22. Januar, umgehend ausgezahlt.

Infobox:

Kinder, Alleinerziehende, Ältere, Langzeitarbeitslose, Menschen mit Behinderungen und Arme seien von der derzeitigen Corona-Pandemie besonders betroffen, ergänzt Looschelders. "Soziale Notlagen bündeln sich oft bei Beziehern von Sozialleistungen für Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe." Die „Selbsthilfe - Verein für Sozialberatung“ berät seit Jahren Menschen, die in Notlagen geraten sind und Schwierigkeiten haben, ihre Rechte bei Ämtern und Behörden durchzusetzen. Auch darüber, wofür es einmalige Beihilfen gibt.

Die Selbsthilfe e.V. - Verein für Sozialberatung ist mobil unter 0178 5292234 oder per E-Mail an selbsthilfe@betreuung-kleve.de erreichbar.