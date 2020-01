Gocherin wurde auf der „Aida“ nur beinahe „Shopping Queen“

Vielleicht hätte sie doch besser das rot-goldene Kleid aus dem heimischen Modegeschäft Vrede angezogen, das ihr so gut stand. Aber Manuela Sonntag hatte ebenso wie ihre drei Mit-Kandidatinnen den Auftrag, sich in einem Mode-Hotspot in einzukleiden. Die 45-jährige Gocherin war Teilnehmerin der Vox-Sendung „Shopping Queen auf hoher See“. Vier Frauen durften eine Woche auf dem Kreuzfahrtschiff Aida verbringen und zwischendurch die Boutiquen von Palma, Rom, Marseille und Barcelona unsicher machen. Eine leichte Übung für die mode-verliebte Manuela Sonntag.

Zu Hause mit Rasenroboter und dem anderen Guido

Der Fernsehzuschauer sah sie am Sonntagabend in ihrem Haus mit dem gut bestückten Kleiderschrank und dem Rasenroboter im Garten, auf dem Sofa der Ehemann namens Guido – ein Namensvetter von Moderator Guido Maria Kretschmer.

Der lud die Damen nach der Reise ins Berliner Studio ein, wo er eine ziemlich schräge blonde 49-Jährige mit zehn Punkten ausstattete, während es für Manuela von ihm „nur“ acht Punkte gab. Damit reichte es für die Gocherin nur für Platz zwei, obwohl ihre Konkurrentinnen sie klar auf Platz 1 gesetzt hatten.

Verona Pooth (r.) als als Fachbegleiterin riet Manuela Sonntag (l.) zu dem Glitzerkleid und Muschel-Ohrringen. Foto: Max Kohr / TV NOW

Als Beraterin hatte „Ela“ eine Fachfrau an ihrer Seite: Verona Pooth, mit der sie sich gleich super verstand. Mit der 51-jährigen Werbeikone schmeckte manches Sektchen, und die vier Stunden Zeit, die für Einkauf und Styling zur Verfügung standen, verflogen im Nu.

Nicht nur Karneval bei Viktoria

Der Zuschauer erfuhr, dass Ela, gelernte Köchin (sie arbeitete zum Beispiel mal im Viktoria-Treff), heute in einem Baustoffgroßhandel (Swertz) beschäftigt ist und dass sie nach eigenen Angaben „noch nie einfach mal so 1000 Euro verballert“ hat. Was ihr aber leicht fiel, denn in Palmas Altstadt gibt es viele schöne Geschäfte.

Der „mediterrane Lebensstil“ sollte sich in der Auswahl von Kleidung und Accessoires ausdrücken. Leichte Stoffe, gewagte Ohrringe, Glitzersandalen und rote Nägel gehörten dazu. Die Glitzerrobe und Muschel-Ohrringe, die ihr Verona Poth aussuchte, überzeugten Manuela Sonntag nicht sofort und auch Moderator Kretschmer stellte aus dem „Off“ erst mal fest, dass Verona ihr da wohl „gerade reinquatscht“.

„240 Euro für Schuhe, auf denen ich kaum laufen kann – Wahnsinn.“

Der Gocherin hinterließen aber vor allem die Schuhe nachhaltig Eindruck: „240 Euro für Schuhe, auf denen ich kaum laufen kann – Wahnsinn.“ Und sie muss sogar feststellen, dass sie die schicken Teile besser eine Nummer größer genommen hätte.

Denn natürlich dürfen die Teilnehmerinnen an der Sendung ihre im Auftrag des Fernsehsenders erworbenen Schätze behalten. „Das Kleid ist vielleicht was für die Prinzenkür im kommenden Jahr“, überlegt die Gardefrau des Karnevalsvereins Viktoria. Nicht nur dort wird sie wohl von ihrer Dreh-Erfahrung erzählen müssen, von der Woche auf der Aida – toll und sehr anstrengend war. Von dem Gefühl, neben einem Star, der überall erkannt wird, durch die Stadt zu laufen. Vom Schiff, auf dem sie nicht etwa eine Innen-, sondern eine besonders geräumige Balkon-Kabine hatte. Vom Erlebnis, abends nicht Zuschauer, sondern Hauptperson des Show-Programms zu sein. „Aber jeden Morgen um 5.30 Uhr aufzustehen, wenn man nicht vor eins ins Bett kam, und sich bei 32 Grad ständig an- und auszuziehen, das war schon hart“, sagt die Shopperin.

Sie zeigte sich als faire Kameradin und gab immer nette Kommentare zu den Outfits der Konkurrentinnen. Den Fernsehbeitrag sah sie gemeinsam mit Freunden am Sonntagabend zum ersten Mal. „Das war total aufregend“, sagt sie.