Grenze zur Niederlande: Bundespolizei beobachtet Situation

In der Nacht zu Freitag ist eine Verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten, die eine Quarantänepflicht für Rückkehrer aus dem Ausland beinhaltet. Sie soll bis einschließlich 19. April gelten. Für die Bundespolizei - speziell auch an diesem Osterwochenende - ändert sich dadurch nichts, heißt es auf Nachfrage dieser Redaktion.

Bis zum Freitagnachmittag ergaben sich für die Beamten im Kreis Kleve und der dortigen Grenze zum Nachbarland keine besonderen Auffälligkeiten. Der klassische Individualverkehr habe deutlich nachgelassen, fasste ein Sprecher der Bundespolizei Kleve zusammen. Im Vergleich zu den Osterfeiertagen in den vergangen Jahren sei der Verkehr auf den Autobahnen überschaubarer.

Kontrollen an Autobahnen, Land- und Kreisstraßen

Die Hinweise der Bundesregierung und Länder hätten offenbar Früchte getragen. Es seien kleinere Kontrollpunkte aufgebaut, die Situation müsse natürlich weiter beobachtet werden, heißt es aus der Pressestelle. Man sei an den Autobahnen, Land- und Kreisstraßen aktiv. Da es nach wie vor kein Einreiseverbot gibt, könnten die Beamten nur an die Vernunft der Menschen appellieren.

Die niederländische Zeitung „De Gelderlander“ berichtet online derweil, dass deutsche Polizeibeamte an der Grenzen mit Schildern warnten: „Reise nicht notwendig? Bleiben Sie bitte zu Hause!“

Laschet hatte explizite Grenzkontrollen vorab ausgeschlossen

Explizite Grenzkontrollen gibt es bisher nicht, hatte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet in der Woche vor Ostern betont. Die Politik konnte sich darauf nicht einigen. Dennoch setzt die Bundespolizei nach Informationen unserer Redaktion mehr Personal an der Grenze ein.

Auf der niederländischen Seite hatte die Sicherheitsregion Limburg-Nord am Mittwoch angekündigt, Einkaufstouren unterbinden zu wollen. Der Erklärung zufolge soll die Polizei deutsche Autos anhalten und nach dem Grund für den Besuch in den Niederlanden fragen. Traditionell besuchen viele deutsche Shopping-Touristen am Osterwochenende die niederländische Grenzregion. (AG/acf/dpa)