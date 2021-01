Grieth: Katharina Reinders ist seit 25 Jahre Ministrantin

Kalkar-Grieth Seltenes Jubiläum in St. Peter und Paul Grieth: Katharina Reinders engagiert sich seit 25 Jahren als Ministrantin in der Gemeinde.

Ein seltenes Jubiläum gab es jetzt in St. Peter und Paul Grieth zu feiern: Katharina Reinders versieht seit 25 Jahren ihren Ministranten-Dienst und hilft bei der Mitgestaltung der sonntäglichen Liturgie. In einer kleinen Ansprache berichtete Pastor Alois van Doornick der Gemeinde vom langjährigen Engagement. Gleich nach ihrer Erstkommunion hatte die Tochter des Chorvorsitzenden und der stellvertretenden Küsterin an St. Peter und Paul den Dienst aufgenommen.

Die Familie Reinders leitet nun schon 35 Jahre lang die Sternsingeraktion, schon vor dieser Zeit war sie im Schifferstädtchen dafür unterwegs. Im Hause Reinders beginnt und endet die Sternsingeraktion jedes Jahr mit der Einkleidung, der kleinen Segensfeier zu Beginn, der Marschversorgung am Tag und der Abrechnung am Abend. Die kleine Gruppe der Griether Sternsingerinnen und Sternsinger konnte jedes Jahr sehr gute Ergebnisse erzielen.

Als äußeres Zeichen erhielt Katharina Reinders in der Messfeier die Messdienerplakette

In diesem Jahr sind sie auf digitale Segenswünsche unter www.katholisch-kalkar.de und Überweisung per IBAN oder Spende in der Kirche oder im Pfarrbüro angewiesen. In der tagsüber geöffneten Kirche liegen an der Krippe Segenszeichen bereit. Als äußeres Zeichen erhielt Katharina Reinders in der Messfeier die sonst im Tresor der Sakristei verwahrte Messdienerplakette mit dem bronzenen Bild der beiden Pfarrpatrone zum bleibenden Besitz.