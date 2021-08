Grüne Landeschefin Mona Neubaur besucht Weezer Biohof-Büsch

Die Landeschefin der Grünen in NRW, Mona Neubaur, besucht den Biohof Büsch in Weeze.

Weeze. Die Grüne Landesvorsitzende Mona Neubaur kommt zum Biohof-Büsch in Weeze, um sich über die Öko-Landwirtschaft zu informieren.

Die Grüne Landesvorsitzende Mona Neubaur kommt zum Biohof-Büsch in Weeze. Barbara und Johannes Büsch haben schon 1984 den elterlichen Betrieb auf biologischen Landbau umgestellt und galten viele Jahre als Pioniere mit einem Vorzeigebetrieb in der Region. Seit 2016 sind Simone Schmitz und Daniel Schewe als junge Generation Ökolandwirte dabei, um den erfolgreichen Betrieb in die Zukunft zu führen.

Musterbeispiel biologischer Erzeugung und regionaler Vermarktung

Dieses Musterbeispiel biologischer Erzeugung und regionaler Vermarktung will die Grüne Landesvorsitzende Mona Neubaur am kommenden Freitag, den 13. August, kennenlernen. Bio-Büsch steht für biologische Landwirtschaft mit regionaler Vermarktung über Hofladen, Lieferservice und niederrheinische Partnerbetriebe. Für die grüne Landesvorsitzende ist es wichtig zu erfahren, was das Rezept für dieses Wirtschaften ist und welche Voraussetzung ein Biohof für die Zukunft braucht. Die Bundestagskandidatin der Kreis Klever Grünen, Friederike Janitza, wird den Rundgang begleiten.

Interessierte Bürger können an der Führung am Freitag um 17 Uhr, in Weeze, Niederhelsum 1b, teilnehmen. Anmeldung per E-Mail an mail@gruene-kreis-kleve.deAufgrund der geringen Parkplatzanzahl wird um Anreise mit dem Fahrrad gebeten.

