Die Grünen wollen mehr Windräder im Kreis Kleve. Dies ist eine der inhaltlichen Hauptforderungen für die anstehende Kommunalwahl. Grünen-Sprecher Bruno Jöbkes sagte, dass es ohne zusätzliche Windräder und einem konsequenten Austausch alter Anlagen keine Energiewende geben wird. Es reiche nicht aus, dass der Kreis Kleve energieautark wird: „Wir müssen letztlich Energieexporteur werden, um die großen Städte mit Energie zu versorgen“, sagte Jöbkes.

Windkraft und Solarenergie ausbauen

Die Windkraft ist für die Grünen der Hauptenergieträger der Zukunft. Allerdings soll auch das Solarprogramm viel stärker ausgebaut werden. Es könnten viel mehr Dächer mit Sonnenkollektoren versehen werden. „Auch das hilft“, sagte Jöbkes.

Als zweite Kernbotschaft steht die Verkehrswende an. Es müsse sowohl bei Bussen als auch bei Bahnen eine viel bessere Taktung geben, damit sie attraktiv werden. „Es muss unser Ziel sein, dass der Zweitwagen abgeschafft wird“, sagte Hans-Hermann Terkatz, der zusammen mit Elena Janssen als Spitzenkandidat für die Grünen in den Wahlkampf ziehen wird.

KKB soll den ökologischen Wohnungsbau vorantreiben

Ebenfalls wichtig ist den Grünen ein deutlicher Ausbau der sozialen Infrastruktur. Im Kreis Kleve müsse es mehr kreisweite Angebote in der Sozialberatung geben und auch der Quartiersgedanke müsse in den Kommunen viel stärker vorangetrieben werden. Die Kreis Klever Baugesellschaft müsse ökologisches und soziales Bauen auf den Weg bringen.

Die Grünen hatten am vergangenen Samstag ihre Kandidaten für die Kreistagswahl bestimmt. Auffallend ist, dass die bisherigen Fraktionssprecher Birgitt Höhn keinen forderen Platz erhalten hat. Mit Elena Janssen (18) aus Kleve tritt eine junge Studentin als Spitzenkandidatin an, die noch keine Erfahrung in der Ratsarbeit hat. Hans-Hermann Terkatz (58) kommt aus Straelen und ist dort in der Ratsarbeit als Fraktionsvorsitzender aktiv.

Die Grünen hoffen, dass durch die Wahl das Blockdenken im Kreistag durchbrochen werden kann.