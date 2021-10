Kriminalität Heckscheibe am parkenden Wagen in Weeze eingeschlagen

Weeze. Unbekannte Täter haben an der Remmetstraße in Weeze die Heckscheibe eines geparkten Firmenfahrzeuges eingeschlagen.

Unbekannte Täter haben an der Remmetstraße in Weeze zwischen Dienstag, 19. Oktober, 18 Uhr, und Mittwoch, 20. Oktober, 6.45 Uhr, die Heckscheibe eines geparkten Firmenfahrzeuges eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter diverse Werkzeugmaschinen und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823/1080 entgegen.

