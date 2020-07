In Kalkar und Kleve: Post öffnet Filialen wieder

Symbolbild – wie hier in Sprockhövel werden auch in Kleve-Materborn und Kalkar wieder post-Annahmestellen eingerichtet.

Kalkar / Kleve. In Kalkar und in Kleve-Materborn gibt es ab September wieder Annahmestellen der Deutschen Post.

Deutsche Post eröffnet die Filialen in Kleve-Materborn und in Kalkar wieder. Beide an gewohnter Stelle, aber mit neuem Personal. Termine sind: am 1. September in Kalkar und am 8. September in Materborn. Sie ersetzen die jeweils sehr kurzfristig am 10. Juni geschlossenen Filialen. Der Grund dafür bleibt vage. Das Vertrauensverhältnis sei nicht mehr gegeben gewesen, erklärt Britta Töllner, Sprecherin der Deutsche Post DHL Group, der NRZ auf Anfrage.

In Kalkar wird die Postfiliale im Kiosk Thikran Almurad, Monrestraße 36, eröffnet. Die Öffnungszeiten in Kalkar sind: Montag bis Freitag: 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Samstag: 9 bis 13 Uhr.

In Kleve-Materborn an gewohnter Stelle im Tobacco & More Materborn, Kapellenstraße 13. Öffnungszeiten in Kleve-Materborn: Montag bis Freitag: 9 bis 18 Uhr, Samstag: 9 bis 13 Uhr.

Postgeheimnis bleibt gewahrt

„Das Postgeheimnis bleibt gewahrt. Das Team der neuen Filiale wird hierzu genauso verpflichtet wie die Postmitarbeiter“, meldet die Deutsche Post. Die Mitarbeiter seien kompetent und geschult. Kunden können hier beispielsweise Brief- und Paketmarken, Einschreibemarken oder Packsets kaufen. Sie können Brief- und Paketsendungen abgeben, erhalten Infos zu Service, auch der „Postfiliale Direkt“ und können sich Postsendungen an die Filiale schicken lassen, um sie später dort abzuholen.

Laut Umfrage gebe es für Postfilialen im klassischen Einzelhandel eine überdurchschnittlich hohe Kundenzufriedenheit.

Unter https://standorte.deutschepost.de/ findet man Adressen und Öffnungszeiten aller Filialen, Standorte von Briefkästen und deren Leerungszeiten sowie Standorte von Packstationen und Paketshops.