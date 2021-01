In Kleve bleibt nur wenig Platz fürs Eigenheim

Kleve. Altbesitzer schätzen den Wert ihrer Immobilie oft zu hoch ein. In Materborn steht die Frage Tennisplätze oder Einfamilienhäuser offen.

Wer den Traum von einem Eigenheim in der Kreisstadt träumt, der braucht Nerven und Zeit. Für große Baugebiete, auf denen nur Einfamilienhäuser stehen, hat die Stadt kaum mehr Platz. Eigenheime, die „gebraucht“ den Besitzer wechseln können, sind in Kleve ebenfalls rar, obwohl die aus den 1970er und 1980er Jahren stammenden Baugebiete für junge Familien in Materborn, Reichswalde und Kellen die Kernstadt Kleve wie einen Gürtel umgeben. Allerdings überschätzen viele Altbesitzer den Wert der Immobilie, heißt es nicht nur aus Maklerkreisen.

2021 werden in Kleve lediglich zwei Baugebiete für Einfamilienhäuser (auch als Doppelhäuser) in die Vermarktung gehen: In beiden ist Raum für jeweils rund 15 Wohneinheiten, die dort gebaut werden können.

Eigentlich wäre der Satzungsbeschluss längst über die Bühne gegangen – es gab für beide eine große Mehrheit im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt. Doch weil der Rat laut derzeitiger Planung auf Mittwoch, 20. Januar, verlegt wurde, werden erst dann die nötigen Satzungsbeschlüsse gefällt werden können. Wenn Corona es zulässt.

Politik muss zwischen Sportvereins-Anliegen und Häuslebau noch abwägen

Das dritte Baugebiet, das 2021 parallel zur oberen Lindenallee in Verlängerung des Hellingsbüschchen mit rund zehn Wohneinheiten reif für einen Beschluss werden sollte, ist dagegen zurückgestellt. Nach Vorschlägen der Vereine soll die neue Sporthalle im Gustav-Hoffmann-Stadion an die Stelle der FC-Tennisplätze platziert werden, möglichst in der Erde versenkt, weil sie unmittelbar neben einer Reihe Reihenhäuser steht. An der Stelle, an der die Halle aus Sicht der Stadt gebaut werden werden sollte, wünschen sich die Vereine ein Parkhaus. Damit nun noch Tennis gespielt werden kann, möchten die Vereine dort, wo noch Platz für Einfamilienhäuser wäre, neue Tennisplätze und Paddelcourts errichten. Damit stünde die Fläche für den Hausbau nicht mehr zu Verfügung.

Hier muss die Politik in den Ausschüssen (Sportausschuss, Bauausschuss) erst abwägen, ob sie jungen Familien Bauland geben möchte oder ob dort neue Tennisplätze alte Tennisplätze ersetzen sollen. Da bestehe noch Diskussionsbedarf, sagt Kleves Technischer Beigeordneter Jürgen Rauer.

Er setzt darauf, dass jetzt zunächst einmal die Gebiete am Brodhof und an der Königsallee Ersatz sind und auch tatsächlich im kommenden Jahr vermarktet werden können. Immerhin ein Tropfen auf den heißen Stein.

Anteil der Einfamilienhäuser liegt noch bei 75 bis 80 Prozent

Wie das Verhältnis von Einfamilienhäusern und Geschoss-Wohnungsbau in Kleve ist, kann die Stadt nicht sagen. „Für eine Bestandsaufnahme mangelt es leider auch an den Grundlagen zu den Gebäuden vor dem Krieg und in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Im Kreis Kleve liegt der Anteil der Einfamilienhäuser in den letzten Jahren bei 75 bis 80 Prozent“, erklärt Stadtsprecher Jörg Boltersdorf. Die Stadt Kleve dürfte hier etwas darunter liegen, aber voraussichtlich nicht wesentlich, so der Stadtsprecher.

Allerdings sei in Kleve in den letzten Jahren eine deutliche Tendenz zu Mehrfamilienhäusern zu erkennen, so dass sich der Prozentsatz der reinen Einfamilienhäuser nach unten bewegen könnte, sagt Boltersdorf. Damit meine er aber die Anzahl der Gebäude, nicht die Anzahl der Wohneinheiten: „Der Anteil der im Eigentum befindlichen Wohneinheiten liegt bei rund 50 Prozent“, sagt Boltersdorf. Hier seien dann natürlich auch wieder Eigentumswohnungen enthalten, die aber wiederum auch vermietet sein könnten.

Damit spricht Boltersdorf die Stadtplanung an: Denn während Kleve in der Innenstadt verdichtet werden soll, möchte man in den Randgebieten den Einfamilienhaus-Charakter wahren, erklärt Rauer. Man brauche auch solche Gebiete, wo junge Familien ein Haus kaufen und die Kinder groß werden können, wo Schule und Kitas nicht weit sind. Deshalb habe die Stadt beispielsweise im Hauptausschuss empfohlen, rund um die Marienschule den Status Quo (eingeschossige Bebauung) in einem neuen Bebauungsplan festzuschrieben.

Auch in Reichswalde soll der Charakter der Bauweise erhalten bleiben

Das gleiche gelte, erläutert Rauer, auch für Teile von Reichswalde. „Natürlich werden wir auch hier und da ein Mehrfamilienhaus zulassen, aber der Charakter der Viertel soll erhalten bleiben“, sagt Rauer. Die Festschreibung sei notwendig geworden, so der Technische Beigeordnete, weil Investoren zu oft das Einfamilien- durch ein lukrativeres Sechs- oder Achtparteienhaus ersetzen möchten. „Wir wollen dort aber nicht so sehr verdichten“, sagt Rauer.

Doch in der Innenstadt könnte noch Raum für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser sein. „Wenn endlich geklärt ist, wo wir die Sporthalle oben bauen, können wir unten das Merkur-Gelände entwickeln“, erklärt Rauer. Dort an der Flutstraße könne er sich perspektivisch ein Baugebiet mit Einfamilienhäusern vorstellen. Das selbe gelte auch für die Entwicklung des Gebietes zwischen Spyckstraße, Tiergartenstraße und Hafenstraße: Hier könne es Richtung Stadt Mehrfamilienhäuser und gewerbliche Nutzung geben, an den Rändern durchaus aber auch Reihen- oder Doppelhäuser.