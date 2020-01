Kleve. Sie drangen in ein Mehrfamilienhaus in Kleve ein.

Einbrecher verschafften sich am Sonntag, 26. Januar, in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 22.30 Uhr Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus am Postdeich in Kleve. Sie versuchten anschließend, die Türen zu zwei Wohnungen aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Anschließend flüchteten die Unbekannten ohne Beute. Hinweis zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040.