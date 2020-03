In Kleve können sich Nachbarn eine Gelbe Tonne teilen

Die Gelbe Tonne kommt. Der Verwaltungsrat der Umweltbetriebe der Stadt Kleve (USK) hat nach mehreren Nachfragen am Dienstagnachmittag einstimmig so empfohlen. Beschließen wird das der Rat wohl am 11. März. Im Dezember werden dann die 240-Liter-Gelben Tonnen an rund 16.000 Haushalte in Kleve ausgeliefert werden. 30.000 Säcke-Gebinde und somit rund eine Million Säcke werden in Kleve pro Jahr verbraucht.

Die Umstellung von Säcke auf Tonnen kostet den Bürger nichts. Denn er hat die Entsorgung übers Duale System bereits im Laden beim Einkauf mit bezahlt.

Karsten Koppetsch, USK Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Wird es einzelnen Personen erlaubt, trotzdem Säcke zu benutzen, wenn sie keinen Stellplatz für eine zusätzliche Tonne hätten? Oder wenn man mehr als eine Tonne-Füllung an Verpackungsmüll zu entsorgen hat? Auf solche Fragen der Ausschussmitglieder antwortete USK-Chef Karsten Koppetsch: „Wenn wir den Auftrag bekommen, liegt es an uns.“ Denn die USK müssen sich als Subunternehmer beim Dualen System um die Abfuhr bewerben.

Zusätzliche gelbe Säcke kann man dann per Postkarte namentlich bestellen

Die USK werden allerdings die gelben Säcke nicht mehr einfach so abgeben, man wird sie per Postkarte namentlich bestellen müssen. Die Duales System GmbH hatte in Verhandlungen mit der USK „klar gesagt, dass ein Mischsystem für Kleve nicht mitgetragen wird“, es also nicht beide Behältnisse parallel geben dürfe. Grund sei, dass die Mengen und somit die Kosten nicht kalkulierbar wären. Wenn die USK von sich aus einzelne Gebiete wie die Innenstadt abgrenzte, „würde das Zwist verursachen. Wie will der Rat entscheiden, wo welche Zone endet?“ fragte sich Koppetsch. So gelte lieber grundsätzlich die Tonne mit einigen wenigen Ausnahmen. Es soll auch möglich sein, dass sich mehrere Nachbarn für ein Gefäß zusammenschließen.

Jetzt sei ein guter Zeitpunkt zur Umstellung – bei zunehmend windigem Wetter „kommt es zu Sackflug“. Kämmerer Willibrord Haas geht davon aus, dass die Straßen an Abfuhrtagen weniger verdrecken. Bisher gebe es einen Gelbe-Säcke-Tourismus zum Wertstoffhof, wenn Bürger nicht auf den Abfuhrtermin warten. Diese Möglichkeit bleibt. Aber künftig würden diese Fahrten vermutlich reduziert, so Koppetsch. Andere Kommunen stellten 1,1-Kubik-Container an den Sammelhöfen auf, Kleve aber 34-Kubik-Container – immerhin lobenswert sortenrein.

In Sachen Hygiene gelte für die gelbe Tonne: „Wenn man sie aufmacht, dann stinkt es“, räumte Koppetsch ein. Aber es vermeide Mäusefraß und man könne ja Tüten voll Verpackungsmüll in den Eimer stecken. Haas: „Wir sind in der Müllsammlung anderen Kommunen meilenweit, weit, weit voraus.“