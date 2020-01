Kleve. Diebe montierten in Kleve ein Stück Fallrohr von einer Garage ab.

In Kleve stahlen Kupferdiebe ein Stück Regenrohr

Kupferdiebe waren zwischen Sonntag und Mittwochmittag, 29. Januar, auf der Erzbergerstraße in Kleve am Werk. Sie stahlen ein etwa zwei Meter langes Stück eines Fallrohres, das an einer Garage angebracht war. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kriminalpolizei Kleve unter der Telefonnummer 02821 5040.