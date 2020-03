Am Bahnhof in Kleve wird das Dach endlich abgerissen

„Die ,Never ending Story’ findet ein Ende“, hob Kleves Kämmerer Willibrord Haas zur frohen Botschaft an: Am Bahnhof Kleve wird endlich das marode Dach überm Bahnsteig abgerissen. Dauer: zwei Wochen. Der Zug hält in der Zeit im April vorübergehend auf Gleis 2.

Von vorne ist der Klever Bahnhof bereits einladend, mit Bäckerei links, NIAG-Service rechts, Klevischem Verein oben, das Hauptgebäude Erdgeschoss Mitte ist noch frei. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Es war letztendlich eine Geldfrage, denn dass es weg soll, stand lange fest. Schließlich war das Umfeld mit umfangreichen Fördermitteln schick auf Vordermann gebracht worden: am neuen Zentralen Omnibusbahnhof mit direkter Anbindung zur Bahnschiene gleich neben dem Bahnhofsgebäude. Die Deutsche Bahn (DB) AG verkaufte das Bahnhofsgebäude an die umsichtigen Investoren Dirk Baumann und Clemens Wilmsen (wie berichtet). Aber das sanierungsbedürftige Bahndach gehörte nicht dazu, es ist nach wie vor Eigentum der DB AG. Es ist aber in Teilen nicht mehr standsicher und wurde durch zusätzliche Pfähle abgestützt.

Kosten reduziert und dreigeteilt

Ursprünglich waren für den Abriss des Daches und die Herstellung des Bahnsteigs 294.000 Euro netto kalkuliert worden. Darin enthalten waren unter anderem der Dachabriss, die technischen Anpassungsarbeiten (z.B. Beleuchtung),

Das Bahnhofs-Hauptgebäude innen bietet hohe Räume – daraus lässt sich ‘was Schönes machen. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Entwässerungsarbeiten und die Wiederherstellung der Bahnsteigoberfläche unter dem Dachbereich und ein Wetterschutz. Viele Gespräche hatten die Stadt und die neuen Besitzer des Bahnhofsgebäudes mit der DB AG und der Bahnflächenentwicklungsgesellschaft (BEG) geführt, um die Absichten und die Kosten zu reduzieren (beispielsweise keine aufwendigen Oberflächenarbeiten mehr). Jetzt geht es noch um rund 183.000 Euro.

Endlich wurde man sich einig, diese Summe zu dritteln: Deutsche Bahn, Erwerber des Bahnhofsgebäudes und Stadt Kleve. Die übernimmt zu ihren 61.000 Euro netto noch die anteilige Umsatzsteuer von 5000 Euro. „Das ist nicht hurra-schreiend, aber das Ergebnis zählt“, sagte im Hauptausschuss Kämmerer Willibrord Haas. Der moderne Busbahnhof hat bereits ein neues Dach Richtung Bahnsteig. Zusätzlich soll es wettergeschützte Wartehäuschen geben.

20 Tage Sperrpause für Gleis 1 ab dem 20. April

Weil Gleissperrungen bei der DB AG einen langen Vorlauf brauchen, ist jetzt schon mal ab dem 20. April 2020 eine 20-Tage-Sperrpause für Gleis 1 beantragt. Der Zug RE 10 hält dann am Bahnhof in Kleve an Gleis 2.

Die Besitzer des Bahnhofsgebäudes werden die Aufträge für die Abrissarbeiten vergeben. Die Bauaufsicht erfüllt der Fachbereich Tiefbau der Stadt Kleve. Die DB sichert die Baustelle ab.

Investor Dirk Baumann freut sich über die Einigung, an der er einen Anteil zahlt. Bei bisherigen Interessenten „war schnell die Stimmung schlecht, wenn man ums Gebäude hinten herum gegangen ist“, zumal das Dach die schönen hohen Innenräume des Bahnhof-Hauptgebäudes verdunkelte, sagt er. Er wünscht sich einen Mieter „mit Publikumsverkehr“, beispielsweise Gastronomie oder Dienstleister wie Reisebüro oder Ähnliches, verrät er der NRZ. Denn die neuen Eigentümer gaben sich Mühe, so viel altes Mauerwerk wie möglich innen frei zu legen und Schäden durch ausgesucht alte Steine zu ersetzen.