In Kleve wurden drei Autos aufgebrochen

Kleve. Im Bereich Sackstraße / Albersallee wurde am Wochenende drei Autos aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Wochenende wurden in Kleve im Bereich Sackstraße / Albersallee drei Autos aufgebrochen. Am Samstag öffneten Unbekannte zwischen 8 Uhr und 23:10 Uhr den Tank eines an der Sackstraße geparkten VW Fox und zapften das Benzin des Fahrzeuges ab.

Seitenscheibe eingeschlagen

Zwischen Samstagabend, 19 Uhr und Sonntagmorgen, 7:30 Uhr wurde auf der Albersallee die Seitenscheibe eines Skodas einschlagen. Entwendet wurde jedoch augenscheinlich nichts. Ferner wurde in der Nacht zu Montag gegen 3:20 Uhr auf der Sackstraße ein Fiat Doblo geöffnet und diverse Werkzeuge und Kabel gestohlen. Ein Zeuge wurde aufmerksam, da sich im Fahrzeug des Täters ein Hund befand, der laut bellte.

Als der Täter von dem Zeugen angesprochen wurde stieg er in sein Fahrzeug und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Täter wurde vom Zeugen als circa 30- bis 35-jähriger, dünner Mann mit südländischem Aussehen beschrieben. Der Dieb war dunkel gekleidet und hatte schwarze Haare.

Die Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen geben können, werden gebeten, die Kripo Kleve unter 02821 5040 zu kontaktieren.