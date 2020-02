Polizei In Uedem wurde ein Geländewagen an der Werkstatt gestohlen

Uedem. Ein Toyota Land Cruiser wurde in Uedem vom Gelände der Dekra-Werkstatt gestohlen.

Wie die Polizei jetzt meldet, haben Diebe bereits am Wochenende zwischen Samstag, 1. Februar, 14 Uhr, bis Montag, 3. Februar, 7 Uhr, ein Auto in Uedem entwendet. Die Autodiebe nahmen auf derzeit noch nicht geklärte Weise einen Toyota Land Cruiser mit dem Kennzeichen KLE-H732 mit. Der graue Geländewagen war verschlossen auf dem Gelände der Dekra-Werkstatt an der Molkereistraße in Uedem abgestellt. Die Kripo Goch, 02823-1080, sucht jetzt Zeugen.