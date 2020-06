Kalkar: 20-Jähriger beim Dealen mit Drogen erwischt

Kalkar. Nach einem Drogendeal in Kalkar fand die Polizei bei einem 20-Jährigen sechs Tütchen mit Cannabis. Zeugen hatten ihn beobachtet.

Zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes beobachteten bereits am Freitagabend, 19. Juni, gegen kurz vor 21 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Im Schwanenhorst in Kalkar, wie ein junger Mann sich mit seinem Rucksack neben einen Opel Kombi mit Klever Kennzeichen stellte. Das teilte die Polizei jetzt mit. Laut den Zeugen habe eine Person vom Rücksitz des Wagens aus Geldscheine in den Rucksack gelegt und kleine Tütchen herausgeholt. Daraufhin sei der Wagen weggefahren.

Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes sprachen den jungen Mann mit dem Rucksack an und riefen die Polizei hinzu. Die Beamten fanden bei dem 20-Jährigen aus Kalkar insgesamt sechs Druckleistentütchen mit Cannabis. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt, der 20-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen. Ihn erwartet eine Anzeige.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Aktion gesehen haben oder nähere Angaben zu dem beschriebenen Opel machen können, sich bei der Kripo Kleve unter Telefon 02821/5040 zu melden.