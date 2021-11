Kalkar: Das Jan-Joest-Gymnasium stellt sich vor

Kalkar. Das Jan-Joest-Gymnasium in Kalkar lädt alle Viertklässler und deren Eltern zum „Tag der offenen Tür“ ein. Schule präsentiert sich mit Aktionen.

Das Jan-Joest-Gymnasium in Kalkar lädt interessierte Viertklässler und deren Eltern sowie Schülerinnen und Schüler, die das Schuljahr voraussichtlich mit der Qualifikation für den Besuch der Oberstufe abschließen wollen, am Samstag, 27. November, zum „Tag der offenen Tür“ ein. Start ist für alle um 10 Uhr in der Aula des Schulzentrums, der Einlass ist über die Eingänge am Schulhof/PZ und über den Haupteingang ab 9.30 Uhr möglich. Es bestehen genug Parkmöglichkeiten.

Der Einlass erfolgt nach den dann gültigen Corona Regelungen, also 3G, 2G oder 2G plus. Die Kontrolle erfolgt an den Eingängen. Alle Besucher werden gebeten, neben den Nachweisen auch ein Ausweisdokument bereit zu halten. Im Gebäude herrscht Maskenpflicht.

Experimente in den Naturwissenschaften können bestaunt werden

Bis 13 Uhr können Experimenten in den Naturwissenschaften bestaunt werden. Die Sprachen Französisch, Latein, Spanisch und Englisch werden vorgestellt. Als Kind darf man in der Kunstwerkstatt kreativ sein, in der Musikwerkstatt oder im Fach Mathematik, wenn es darum geht, kniffelige Aufgaben zu lösen. Und auch die Sachfächer Erdkunde und Geschichte laden zum Mitmachen ein. Es gibt sportliche Angebote und vieles mehr. Alle Gäste können sich bei Lehrern, Koordinatoren und Schülern über die Angebote am JJG informieren.

