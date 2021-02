Kalkar: Die Trinkwasserversorgung ist trotz der Kälte sicher

Trinkwasser kommt bei der Kälte frisch gekühlt in den Haushalten an.

Kalkar. Die Stadtwerke Kalkar betonen di Sicherheit des Kalkarer Trinkwassers. Nur die Wasserzähler müssen vor dem Frost geschützt werden.

Die Trinkwasserversorgung ist auch bei Fortdauer der derzeitigen Wetterlage sichergestellt. Trinkwasserleitungen liegen meist in einem Meter Tiefe und frieren auch bei länger anhaltender Kälte nicht ein. Auch die Wasserwerke können die Trinkwasseraufbereitung bei Frost dauerhaft gewährleisten, darauf haben jetzt die Stadtwerke Kalkar hingewiesen.

Wasserzähler hingegen sind oft in kalten Räumen untergebracht. Unzureichend geschützte Wasser-Anschlussleitungen, -installationen und -zähler frieren ein und müssen aufgetaut oder sogar ausgetauscht werden. Die Stadtwerke Kalkar empfehlen deshalb: „Halten Sie in Kellerräumen Türen und Fenster geschlossen. Ersetzen Sie zerbrochene Scheiben,< dichten Sie Türen zusätzlich ab. Eine alte Decke kann da noch gute Dienste leisten.“ Wasserleitungen, Ventile und Wasserzähleranlagen lassen sich mit Schaumstoff, Holz- oder Glaswolle schützen. Kommt es dennoch zu Frostschäden, ist der Fachmann gefragt. Bei Schäden an Wasserzählern helfen die Stadtwerke unter der Nummer 0800/7999 950.