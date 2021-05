Die Polizei sucxht Hinweise zum Einbruch in Kalkar.

Kriminalität Kalkar: Einbrecher dringen in Kfz-Werkstatt ein

Kalkar. Täter entwendeten in der Kfz-Werkstatt an der Xantener Straße in Kalkar ein hochwertiges Elektrogerät.

Einbrecher haben in einer Kfz-Werkstatt an der Xantener Straße in Kalkar zugeschlagen: Im Zeitraum von Montag, 18.15 Uhr, bis Dienstag, 11. Mai, 7.40 Uhr, verschafften sich die unbekannte Täter Zugang, durchsuchten mehrere Schränke und entwendeten ein hochwertiges Elektrogerät.

Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821/5040 entgegen.

