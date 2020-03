Kalkar: Einbruch in zwei Häuser

Kalkar-Neulouisendorf. Schmuck und Geld war die Beute für Einbrecher, die in Kalkar-Neulouisendorf gleich in zwei Häuser einstiegen.

Unbekannte brachen am Samstag zwischen 9.30 und 22.45 Uhr in zwei Häuser in Neulouisendorf. Die Täter versuchten an einem Einfamilienhaus an der Neulouisendorfer Straße zunächst ein Fenster auf der Rückseite aufzuhebeln. Als das misslang, schlugen sie ein Loch in die Scheibe der Terrassentür, um so an den Türgriff zu gelangen. Im Haus durchsuchten sie alle Räume. Zur Beute kann noch nichts gesagt werden. An einem Haus an der Hochstraße hebelten sie ein Fenster auf und stiegen ein. Sie stahlen eine Geldkassette und Schmuck. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen: Kripo Kleve 02821 5040.