Kalkar: Hol- und Bringzone soll Verkehrschaos beenden

Die Corona-Krise überdeckt in Kalkar das seit vielen Jahren akute Problem, weil derzeit nur wenige der insgesamt rund 1240 Schüler morgens am Schulzentrum ankommen. Doch an normalen Tagen herrscht in der Rush Hour Chaos. Busse quälen sich durch die engen Straßen, Elterntaxis verstopfen die Einfahrt zur Straße Am Bollwerk, Fahrradfahrer schlängen sich hindurch, und in dem ganzen Durcheinander versuchen Kinder, sicher zu Fuß zur Schule zu kommen.

Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept Die Hol- und Bringzone sowie die Querungshilfe sind zwei der Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept für die Kalkarer Innenstadt. Bis Ende September muss die Verwaltung ein von der Politik beschlossenes Konzept bei der Bezirksregierung einreichen, um Fördermittel zu erhalten. Generell können 60 Prozent der Kosten durch die Städtebauförderung bezuschusst werden. Weitere Projekte sind die Umgestaltung von Marktplatz, Altkalkarer Straße und Hanselaerstraße. Das Dortmunder Büro Pesch Partner stellte im Ausschuss erste Varianten vor. Die Politik vertagte das Thema jedoch auf eine noch zu terminierende Sondersitzung.

„Es wird immer schlimmer“, sagt Lutz Kühnen, Fraktionsvorsitzender des Forums. Und auch dem Düsseldorfer Verkehrsexperten Hans-Rainer Runge stockte manches Mal der Atem, als er am 12. Dezember 2019 zusammen mit den Mitarbeitenden seines Ingenieurbüros für Integrierte Verkehrsplanung die Situation am Kalkarer Schulzentrum beobachtete. „Teilweise hanebüchenes Verhalten der Eltern“ sah Runge. „Kinder werden überall aus den Autos gelassen.“ Die Einfahrt zum Schulzentrum sei ein Pfropfen, an dem sich manchmal minutenlang kein Fahrzeug mehr bewege.

Elterntaxis sorgen für Verkehrschaos

Runges Verkehrsuntersuchung hat ergeben, dass mit 69 Prozent der deutlich größte Teil der Realschüler und Gymnasiasten mit dem Bus zur Schule kommt. Zur Grundschule gelangen die Kinder dagegen vor allem zu Fuß (42 Prozent) und im Auto ihrer Eltern (41 Prozent). Insbesondere die zweite Gruppe sorgt für das allmorgendliche Chaos, das sich in einem Zeitraum von weniger als einer halben Stunde ballt. Deshalb steht die Einrichtung einer Hol- und Bringzone im Zentrum aller Überlegungen. Die Kalkarer Verwaltung und Politik nehmen sich nun nach langen Jahren des Hinnehmens vor, die Situation am Schulzentrum zu entschärfen.

Wie dringend es eine Lösung braucht, zeigte die Sitzung des Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses – die erste in der Corona-Krise: Knapp zwei Stunden diskutierten die Ausschussmitglieder kontrovers über verschiedene Möglichkeiten. Am Ende stand ein einstimmiger Beschluss, der im Kern eine kurzfristige Einrichtung der Hol- und Bringzone am westlichen Rand des bisherigen Stichs der Xantener Straße, die Umwandlung der Straße Am Bollwerk zur Fahrradstraße und die Planung eines Zebrastreifens im Umfeld des Kreuzungsbereich Monrestraße/Am Bollwerk vorsieht.

Anbindung an den Kreisverkehr

„Wir brauchen die Lösung bald“, mahnte Bürgermeisterin Britta Schulz mit Blick auf den Umzug der Grundschule ins Schulzentrum im Sommer. Die Hol- und Bringzone im Stich der Xantener Straße sei schnell umsetzbar. Gleichzeitig wird der derzeitige Stich zur Einbahnstraße und als Einfahrt in den Kreisverkehr Rheinstraße/B 57 geöffnet, um gefährliche Wendemanöver zu unterbinden. Der schmale Gehweg am östlichen Fahrbahnrand der Xantener Straße soll zunächst provisorisch durch Leitschwellen verbreitert werden. „Nach einem halben Jahr können wir feststellen, ob sich dieser Ort bewährt, und prüfen bis dahin bereits weitere Varianten“, so Schulz. Perspektivisch könnte der Neubau einer Fußgängerbrücke über den Stadtgraben den Weg verkürzen.

Vor allem das Forum wünscht sich einen größeren Wurf und spricht sich für die Einrichtung der Hol- und Bringzone am Oyweg aus. Von dort könnten die Schüler die breite Rheinstraße entweder in einer neuen Unterführung oder an einer Bedarfsampelanlage passieren. Beide Varianten dürften teuer werden. Frank Sundermann, Fachbereichsleiter Bauen, schätzte grob Kosten im sechsstelligen Bereich. „Wenn unser oberstes Ziel ist, den Verkehr vom Schulzentrum wegzuhalten, dann ist dies aber die einzig dauerhaft sinnvolle Investition“, argumentierte Lutz Kühnen. Eine Machbarkeitsprüfung und Kostenschätzung der Oyweg-Option schaffte es immerhin in den Beschluss.

Kunisch: Einschätzung der Verkehrswacht hören

An der Kreuzung Monrestraße/Am Bollwerk in Kalkar soll kurz vor der Einfahrt zum Schulzentrum ein Zebrastreifen angelegt werden. Foto: Niklas Preuten

Willibald Kunisch (Grüne) zeigte sich von allen bisherigen Vorschläge nicht restlos überzeugt und forderte stärkere Anstrengungen, um mehr Kinder aufs Fahrrad zu bringen. „Dafür müssen wir ihnen und den Eltern ein absolutes Sicherheitsgefühl geben.“ Kunisch möchte auch die Einschätzung der Verkehrswacht hören. Der Kreis Kleve als Straßenverkehrsbehörde hat laut Verwaltung sowohl für die Einrichtung der Hol- und Bringzone im bisherigen Stich der Xantener Straße als auch für den Fußgängerüberweg über die Monrestraße bereits seine Zustimmung signalisiert.