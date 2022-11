Kalkar: Polizei untersagt in neun Fällen die Weiterfahrt

Kreis Kleve. Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Kleve haben bei einer Kontrolle den gewerblichen Personen- und Güterverkehr in Kalkar ins Visier genommen.

Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Kleve haben am Mittwoch, 16. November, bei einer kooperativen Kontrolle vor allem den gewerblichen Personen- und Güterverkehr in Kalkar-Kehrum ins Visier genommen. Ziel, war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Die Beamtinnen und Beamten kontrollierten am Einsatzort insgesamt 123 Fahrzeuge und stellten dabei 75 Übertretungen fest. Aufgrund von gravierenden technischen Mängeln oder Überladung, wurde in neun Fällen die Weiterfahrt untersagt. Die Kontrollen wurden vom Verkehrsdienst anderer Kreispolizeibehörden, von der Bezirksregierung, dem Zoll, der Bundespolizei, vom Technischen Hilfswerk (THW) sowie vom Kreisveterinäramt unterstützt.

Zollbeamte leiteten aufgrund des Verdachts der Steuerhinterziehung ein Strafverfahren ein

Die Kontrollaspekte in Kalkar-Kehrum, wo aufgrund des nahen Knotenpunkts der Bundesstraßen 57 und 67 mit einem hohen Fahrzeugaufkommen zu rechnen ist, waren dabei vielfältig. So wurde durch die Einsatzkräfte nicht nur das Gewicht der Fahrzeuge unter Mithilfe einer mobilen Waage sondern auch die Ladungssicherheit, Ausweisdokumente und die Fahrtüchtigkeit der Fahrer überprüft. Zollbeamte leiteten aufgrund des Verdachts der Steuerhinterziehung ein entsprechendes Strafverfahren ein: Ein Pkw-Eigentümer hatte offenbar die Abgasanlage seines Fahrzeugs manipuliert, um so einen Vorteil bei der Kfz-Steuer zu erwirken.

Kreisveterinäramt ordnet die Vernichtung der Ladung an

Das Veterinäramt ordnete hingegen in einem Fall die Vernichtung von Lebensmitteln an: Ein Transporter war mit geladenem Tiefkühlfisch unterwegs, die nicht auf die erforderlichen minus 18 Grad Celsius heruntergekühlt worden war.

Die Kreispolizeibehörde Kleve wird auch zukünftig in unregelmäßigen Abständen Schwerpunkt- und Kooperationskontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

