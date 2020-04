Kalkar-Wissel: Hanah bringt auch zu Ostern frische Brötchen

Es ist 7.15 Uhr, der Himmel ist blau, die Vögel begrüßen zwitschernd den Bilderbuch-Frühlingstag. Sonst ist es still im beschaulichen Dünendorf Wissel. Die Osterferien sind schon eine Woche alt, aber im Haus der Familie ter Bekke klingelt trotzdem früh der Wecker. Und das nicht nur, weil Familienhund Lea Gassi gehen möchte. Vielmehr ist es Zeit für die zwölfjährige Hanah, um aufzustehen und das 831. Brötchen und weitere duftende Leckereien auszutragen.

So viele Brötchen, plus so manches frischgebackene Brot und auch Kuchen für den Nachmittagskaffee, hat das blonde Mädchen in zweieinhalb Wochen bereits zu den verschiedensten Haushalten in ihrem Ort bis vor die Haustür gebracht. Diesen kostenlosen Service bietet Hanah seit Beginn der Corona-Krise und der Kontakteinschränkungen an. Unermüdlich, ehrenamtlich, bei jedem Wetter und jeden Tag. Begleitet meistens von ihrer Mutter Angelique oder auch von ihrem Vater Manuel.

Fahrradkurierin mit guter Laune

Dazu braucht sie nicht viel. Nur ihr blaues Fahrrad, den Fahrradhelm und den Korb für die Brötchen. Ach ja – und das Wichtigste nicht zu vergessen: die gute Laune. Denn auch die besten Brötchen schmecken noch besser, wenn sie mit einem strahlenden Lächeln gebracht werden. Das hat Hanah drauf.

Der Wisseler Bäcker Johann Laakmann übergibt die bestellten Backwaren der zwölfjährigen Brötchenkurierin Hanah ter Bekke. Foto: Anke Gellert-Helpenstein

„Auf die Idee eines Brötchenlieferdienstes kam ich mit meinen Eltern, als ich selbst beim Bäcker Brötchen geholt habe“, berichtet Hanah von ihren Anfängen als Brötchenkurierin. „Mir war ja bekannt, dass wir alle wegen der Corona-Krise Kontakt zu anderen Menschen meiden sollen. Beim Bäcker standen morgens aber ganz viele Leute an – das wollte ich ändern.“ Gesagt, getan.

Teil der Aktion „Wissel hilft“

Der ehrenamtliche Hanah-Lieferdienst im Dünendorf wurde im Rahmen der Aktion „Wissel hilft“ auf die Beine gestellt. Niemand muss auf frische Brötchen verzichten und auch Menschen der Risikogruppen können weiterhin Kunden bei ihrem Bäcker, dem Dünen-Café und der Dorfbäckerei Laakmann, bleiben. „Das hilft den Menschen und dem Bäcker, der ja auch in der Krise sein Geld verdienen muss“, sagt die Schülerin.

„Der Lieferdienst ist in dieser Zeit jetzt eine tolle Lösung. Ich bin so froh, dass Hanah das macht“, lobt Bäcker Johan Laakmann den Einsatz der motivierten Zwölfjährigen. „So können mehr Bürger zu Hause bleiben und trotzdem meine Brötchen bekommen.“

Dankeszettelchen und kleine Geschenke

Die Kunden von Hanah sind zwischen 38 und 91 Jahre alt. „Meine Ur-Omi, die wir Oma Elli nennen, ist mit 91 meine älteste Kundin“, verrät die Schülerin. Aber auch jüngere Familien freuen sich, wenn sie möglichst wenig direkten Kontakt zu anderen Menschen haben müssen und nehmen den Dienst der ter Bekkes gerne in Anspruch. „Viele sagen auch Danke, erlauben mir, den Betrag aufzurunden oder hinterlassen an der Haustür oft Dankeszettelchen oder kleine Geschenke“, freut sich Hanah.

Manchmal bekommt Hanah ter Bekke nette Dankesgrüße. Foto: Anke Gellert-Helpenstein

Manuel und Angelique ter Bekke helfen ihrer Tochter gerne und unterstützen ihren Brötchendienst. „So haben wir gemeinsam für den Brötchenbezieher Norbert Schlüss, der auch Gründer von ,Wissel hilft‘ ist, für seinen 60. Geburtstag am Donnerstag ein kleines Präsent zu den Brötchen hinzugepackt“, erzählt Manuel ter Bekke, der sich über das Durchhaltevermögen seiner Tochter freut. Das macht stolz, keine Frage. Und jetzt, am Ostersamstag, haben alle drei kleine Osterüberraschungen für ihre Kunden mit den auszutragenden Brötchen kreativ eingepackt.

Bestellungen gehen per WhatsApp, Telefon und Facebook ein

Hanah möchte den Bringdienst noch bis zum Schulbeginn weitermachen. Wenn die Krise vorüber ist, freut sie sich, wenn sie wieder ihren Lieblingshobbys nachgehen kann. Sie spielt das Tenorhorn im Jugendorchester Wissel, trainiert als Schwimmerin und Tanzmariechen und trifft sich mit Freundinnen.

Bis dahin stehen aber noch viele knackige Brötchen auf der Bestellliste, die sie austragen wird. Die Aufträge nehmen ihre Eltern per WhatsApp (0176/21031557), per Telefon oder über das soziale Netzwerk Facebook entgegen. „Wir geben sie dann an die Bäckerei weiter, wo ich die Brötchen morgens am Hinterausgang abhole und im Voraus bezahle“, erzählt Hanah. Dann heißt’s täglich – außer dienstags – rund eine Stunde Frühstücksbrötchen verteilen. Auch das geschieht nahezu kontaktlos: „Die Leute hinterlegen an der Haustüre das Geld und ich nehme es mir dann im Tausch gegen die Brötchen, die ich dort ablege.“.