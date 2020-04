Kalkarer Kinder wollen endlich wieder Fußballspielen

„Die vergangene Woche war schon anstrengend, diese Woche wird es hart und danach kommt der Lagerkoller.“ Marco van de Löcht ist sich sicher, dass das Leben in vielen Familien gerade ziemlich angespannt ist. Immer nur Playstation und Nintendo sind auf Dauer auch langweilig: „Kinder brauchen Kinder zum Spielen“, sagt Marco van de Löcht, der selbst Vater zweier Kinder ist. Nach zweieinhalb Wochen merke man jetzt sehr gut, wie wichtig das Vereinsleben eigentlich ist, so der Vorsitzende des SuS Kalkar.

Das Vereinsleben gibt Familien eine Struktur

„Die Eltern rufen schon an und fragen, wann es endlich weitergeht.“ Dies kann Marco van de Löcht natürlich auch nicht beantworten: „Aber die Familien brauchen eine Struktur im Alltag. Und zwei Mal die Wochen Training – egal ob Fußball, Leichtathletik oder Badminton – gibt dem Leben eine Struktur.“ Privat sei er jetzt sehr froh, einen Garten zu haben. „Die Kinder springen viel Trampolin und der PC wird genutzt. Aber Kinder brauchen andere Kinder, denen fällt sonst die Decken auf den Kopf. Meine Frau kann beim Barbie-Spielen sicherlich drei Mal gut die Stimme verstellen, aber dann ist auch gut.“

Die Folgen des Kontaktverbots in der Corona-Krise sind zu erkennen: „Die Kinder und Jugendlichen sind am schlimmsten betroffen. Die Kinder powern sich nicht mehr aus, werden unzufriedener und gereizter. Die Eltern kommen da schon an ihre Grenzen. Bislang konnte man die Kleinen für ein paar Stunden beim Verein abgeben, das das geht jetzt nicht mehr.“

Marco van de Löcht. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Van de Löcht steht auf der verwaisten Platzanlage des SuS Kalkar. Wo sonst das Leben pulsiert, ist jetzt nix los: kein Training, keine Spiele, keine Treffen. Selbst Wasser und Gas wurden von der Stadt abgestellt, damit sich keine Legionellen bilden können. Dem Verein entgehen jetzt Einnahmen durch Derbys auf dem Sportplatz und durch Aktionen auf Stadtfesten. Und auch das 100-jährige Vereinsjubiläum droht ins Wasser zu fallen: „Wir wollen am 12. Juli feiern. Das ist noch etwas hin, aber irgendwann müssen wir unsere Gäste auch einladen“, sagt van de Löcht.

Kommen die Jugendliche nach der Krise wieder?

Die Probleme des Vereinsvorsitzenden erscheinen zurzeit vor dem Hintergrund der gravierenden Einschnitte etwas nichtig, doch bangt van de Löcht auch um die Zeit nach der Corona-Krise: „Werden all die Kinder und Jugendlichen denn wiederkommen? Ich habe da so meine Zweifel. Jeder Sportler weiß: Wenn man so lange nicht mehr trainiert hat, dann muss man schon seinen inneren Schweinehund überwinden. Bei den älteren Sportlern mache ich mir keine Sorgen, die sind heiß. Die machen auch weiter. Aber bei den Kindern und Jugendlichen bin ich durchaus skeptisch, ob wir die alle wieder einfangen können.“.

Auf der Platzanlage wird die Zeit für Renovierungen genutzt. Das Vereinshaus wurde aufgehübscht, neue Sanitäranlage, neue Decke, Wände gestrichen. Endlich gibt es jetzt auch Wlan. Van de Löcht hofft darauf, dass das Vereinsheim endlich auch wieder eine Überdachung erhält: „Wir haben den einzigen Sportplatz ohne Unterstand“, sagt er.