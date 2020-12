Kalkarer Pfadfinder sammeln kontaktlos Tannenbäume

Kalkar. Die Pfadfinder aus Kalkar holen Christbäume ab, aber sie klingeln nicht an der Haustür. Deshalb bitten sie separat um Spenden.

Auch in 2021 sammeln die Kalkarer Pfadfinder in den Ortsteilen Kalkar und Altkalkar wieder die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Wer seinen Baum einfach und bequem entsorgen möchte, stellt den abgeschmückten Tannenbaum am Samstag, 9. Januar, bis 9 Uhr deutlich sichtbar an den Straßenrand. Pandemie-bedingt wird allerdings nicht wie gewohnt für Spenden an den Haustüren geklingelt, sondern die Bäume werden kontaktlos eingesammelt. Die Pfadfinder bitten eine Spende für die örtliche Kinder- und Jugendarbeit auf ein bestimmtes Spendenkonto zu überweisen. Gerne kann auch Geld über PayPal an die Adresse pfadfinder-kalkar@gmx.de gesendet werden (bei Pfadfindern oder Stadtverwaltung zu erfragen). Alternativ wird eine Spendenbox im Eingangsbereich der Stadtverwaltung, Bürgerbüro, vom 4. bis 15. Januar, aufgestellt. Die Pfadfinder bedanken sich bereits jetzt für Ihre Spendenbereitschaft und Ihre Mühe. Da die Gruppenleiter dieses Mal leider auf die tatkräftige Unterstützung der Kinder verzichten müssen, wird sich die Aktion voraussichtlich bis sonntags hinziehen. Man möge sich nicht wundern, wenn der Baum am Samstagabend noch nicht abgeholt wurde. Die Pfadfinder kommen bestimmt im Laufe des Wochenendes.