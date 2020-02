Karnevalszug in Goch: Hier geht es zu den schönsten Bildern

Das Wetter-Chaos am Sonntag hat im Kreis Kleve einige Veranstalter zu Absagen ihrer Züge gezwungen. Anders lief es am Rosenmontag - da konnten die Züge wie geplant starten. So auch in Goch.

Hier feierten Tausende ausgelassen Straßenkarneval. Der bunte Lindwurm mit 80 Zugnummern und mehr als 1700 Teilnehmern zog bei meist trockenem Wetter durch die Innenstadt.

Rosenmontagszug in Goch - das sind die Fotos: