Kleve: Polizei sieht keine Angst-Räume in der Stadt

Kleve. Manche Orte machen manchen Klevern im Dunkeln Angst. Objektiv gesehen gibt es, so die Polizei, jedoch keine echten Angst-Räume in Kleve.

Wenn Sportler im Moritzpark ihre Runden laufen, dann fühlen sich die meisten sicher. Auch bei der späten Joggingrunde. „Hier sorgt die gute Beleuchtung für ein ebenso gutes Gefühl“, freuen sich nicht nur Läufer über die in den vergangenen Jahren stets besser gewordene Beleuchtung im Park. Nicht umsonst erfreut sich auch der Klever Lichterlauf im Forstgarten zunehmender Beliebtheit. Allerdings fiel er in diesem Jahr – wie so vieles – der Corona-Krise zum Opfer.

Nicht nur ein subjektives Sicherheitsgefühl

Geblieben ist das Gefühl der Sicherheit bei vielen Klevern, wenn sie nicht gerade im Dunkeln und alleine unterwegs sind. Und das Gefühl der Sicherheit ist nicht nur ein subjektives Gefühl, wie die Kreispolizeibehörde Kleve bestätigt. „Die Anzahl der Straftaten ist hier auch im Jahr 2019 weiter rückläufig gewesen und befindet sich auf dem tiefsten Stand seit mehr als 20 Jahren“, erklärt Ingo Schankweiler vom Pressestab der Kreispolizeibehörde Kleve. „Dabei liegt die Aufklärungsquote bei circa 55 Prozent. Dieses betrifft auch die Kreisstadt.“ Im Rahmen des NRZ-Bürgerbarometers kam bei der Befragung von rund 400 Klevern heraus, dass es dennoch einige Orte gibt, an denen sich die Menschen in der Schwanenstadt unwohl fühlen.

Ansicht der Ackerstraße in den Abendstunden in Kleve. Foto: Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Knapp die Hälfte hat einen Ort benannt, aber 42 Prozent haben auch klar gemacht, dass sie in Kleve keine Ecken fürchten, wenn sie abends alleine unterwegs sind (siehe auch Grafik).

Ungern abends allein unterwegs

Schankweiler: „Aus polizeilicher Sicht gibt es in Kleve auch keine Angst-Räume. Das bedeutet konkret, dass hier keine Bereiche existieren, in denen Bürger sich unsicher fühlen müssen.“ Aber es gibt sie doch, diejenigen, die beispielsweise ungern abends alleine im Wald, am Moritzpark, am Spoykanal, auf der Großen Straße, am EOC oder in der Südstadt unterwegs sein wollen. Interessanterweise ist der klassische Angst-Raum Bahnhof in Kleve nur von ganz wenigen genannt worden.

Nach Ansicht Schankweilers auch verständlich, denn „der Bahnhof hat durch seine offene räumliche Gestaltung völlig an Auffälligkeit verloren.“

Die anderen genannten Gebiete fallen nicht durch höhere Straftaten ins Auge. „Aber Menschen haben nun einmal unterschiedliche Wahrnehmungen, wenn es um ihr Sicherheitsgefühl geht“, ergänzt die Polizei Kleve. In diesem Zusammenhang betont Schankweiler, dass Klever nicht nur in den öffentlichen Raum schauen dürfen, wenn es um das gewünschte Sicherheitsgefühl geht, sondern eben auch im wahrsten Sinne des Wortes damit zu Hause anfangen müssen.

Gegen Angst-Räume im Haus

Es ist schon viel damit getan, wenn man sich für Informationen für die Einbruchsicherheit der eigenen vier Wände den fachlichen Rat der Polizei einholt. „Und viele müssen damit anfangen, die eigenen Haustüren abzuschließen und auch die Fenster entsprechend zu sichern“, sagt er aus Erfahrung. Sonst liegen die Angst-Räume nicht draußen irgendwo, sondern im eigenen Haus.

Im Übrigen, so der Pressesprecher, könnten auch beleuchtete, gut einsehbare Bereiche oder auch saubere Straßen, Wege und Plätze dazu beitragen, dass sich die Menschen sicherer fühlen. „Darüber hinaus leistet gute Polizeiarbeit einen wertvollen Beitrag für das Sicherheitsgefühl“, meint Schankweiler. Oder wie es die Polizei auf den Punkt bringt: „In Kleve lebt es sich sicher!“