Keine Öffnung der Klever Stadtbücherei an Sonntagen

Kleve. Die Klever Stadtbücherei muss attraktiver werden, da ist sich die Politik einig. Aber eine Öffnung am Sonntag sei kein echter Zugewinn.

Die Klever Stadtbücherei wird nicht am Wochenende öffnen. Dies wurde jetzt der Haupt- und Finanzausschuss diskutiert. Die FDP hatte beantragt, dass Angebot der Bücherei zu verbessern und auch Öffnungszeiten am Sonntag zu ermöglichen.

Zurzeit gebe es keinen Bedarf

Wolfgang Gebing (CDU) sah in zusätzlichen Öffnungszeiten keinen Zugewinn. „Die Bücherei hat relativ umfangreiche Öffnungszeiten. In der momentanen Situation ist eine Öffnung am Sonntag nicht erforderlich.“ Anders sähe dies aus, wenn es künftig eine neue Struktur gibt. Möglicherweise auf dem Minoritenplatz mit VHS und einem angeschlossenen Café.

Daniel Rütter (FDP) hingegen glaubt an eine Nachfragen. Er bemängelte, dass man sich kein Urteil des Personalrates eingeholt habe. Zudem sei die Bücherei nicht mehr zeitgemäß und müsse weiterentwickelt werden. Hedwig Meyer-Wilmes (Grüne) sagte, dass alle Fraktionen für eine Steigerung der Attraktivität der Bücherei sind. Es gebe aber kaum öffentliche Veranstaltungen. Dieser Feststellung widersprach Fachbereichsleiterin Annette Wier. In der Stadtbücherei gebe es regelmäßig Lesungen und Angebote für Flüchtlinge.