Kindstod: 16 Säuglinge sind im Kreis Kleve gestorben

16 Säuglinge sind im Kreis Kleve im Jahr 2020 in ihrem ersten Lebensjahr gestorben. Im Jahr davor waren es nur elf. Das geht aus Angaben des statistischen Landesamts NRW hervor. „Natürlich ist jeder Fall tragisch, allerdings sollte man diese Steigerung 2020 nicht überinterpretieren. Denn tendenziell sinkt die Säuglingssterblichkeit. Starben im Jahr 2010 noch 8,2 von 1.000 Lebendgeboren, so waren es 2020 nur noch 5,7“, sagt Michael Lobscheid von der IKK, der die Zahlen ausgewertet hat.

Die Gründe für die Säuglingssterblichkeit sind vielfältig: Frühgeburten sind eine wichtige Ursache, sie treten besonders häufig bei Mehrlingsschwangerschaften auf. Auch angeborene Fehlbildungen können zum Tod in den ersten Lebenstagen führen. Dazu gehören beispielsweise Herzfehler. „Die häufigste Todesursache bei den Säuglingen ist allerdings der plötzliche Kindstod, wobei die meisten Todesfälle zwischen dem zweiten und vierten Lebensmonat eintreten. Der Tod tritt fast immer während des Schlafs ein. Warum dies geschieht, konnte die Wissenschaft bis heute nicht endgültig klären“, so Michael Lobscheid. „Glücklicherweise folgen immer mehr Eltern den wissenschaftlichen Empfehlungen, wodurch die Zahl der Todesfälle deutlich gesunken ist.“ Starben Anfang der 90er Jahre in Deutschland jährlich noch rund 1.300 Babys am plötzlichen Kindstod, so sind es heute nur noch rund 150.

Immer in Rückenlage in die Wiege legen

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte rät deshalb, dass Babys immer in Rückenlage in einem Schlafsack und in ihrem eigenen Bett mit fester Unterlage schlafen sollten. Das Bett steht dabei idealerweise im Elternschlafzimmer. Zudem sollten die Eltern auf unnötige Utensilien im Kinderbett verzichten, die den Kopf des Säuglings bedecken könnten. Eltern sollten dabei auf eine rauchfreie, gut temperierte Umgebung achten.

