Kleve: 13,6 Millionen Kilowattstunden Solarstrom erzeugt

Kleve Im Bereich der Stadtwerke Kleve gibt's 730 Photovoltaikanlagen. Die Solarstrom-Menge lag 2020 unter dem Durchschnitt der Vorjahre.

Die Photovoltaikanlagen im Bereich der Stadtwerke Kleve haben im Jahr 2020 insgesamt rund 13,6 Millionen Kilowattstunden (kWh) Solarstrom ins Netz gespeist. Diese Zahl nannte Stadtwerke-Geschäftsführerin Claudia Dercks auf NRZ-Anfrage.

Damit lag die Strommenge im vergangenen Jahr etwas unter dem Durchschnitt der Vorjahre. 2019 zählten die Stadtwerke Kleve rund 13,8 Millionen kWh, und 2018 waren es sogar 14,2 Millionen kWh. "Durch diese beiden Jahre sind wir verwöhnt. 2020 war jedoch kein wirklicher Einbruch, denn für unsere Region ist es ja nicht ungewöhnlich, dass auch im Sommer - wie diesmal beim Start der Freibadsaison - die Sonne seltener scheint", sagte Dercks.

730 Photovoltaikanlagen

Insgesamt gibt es im Bereich der Stadtwerke Kleve mittlerweile 730 Photovoltaikanlagen (2018: 605; 2019: 653). Der private Anteil liegt bei rund 92 Prozent. Doch auch die Stadtwerke haben im vergangenen Jahr zwei weitere Anlagen auf ihren Dächern, unter anderem auf der Behälteranlage, installiert. "Der Photovoltaikausbau ist ein richtiger Weg, um mehr Erneuerbare vor Ort zu erzeugen", stellte Claudia Dercks fest.

Vor ihrer Zentrale an der Flutstraße haben die Stadtwerke Kleve zudem eine der ersten Solar-Tankstellen der Region gebaut. Bis in Kleve weitere hinzukommen, dürfte es allerdings dauern. "Aktuell haben wir in dieser Richtung nichts geplant. Unser Hauptfokus liegt derzeit auf dem Ausbau der E-Ladeinfrastruktur", so Dercks.

Eine Investition in eine weitere Solar-Tankstelle sei stark abhängig von den örtlichen Gegebenheiten, sagte die Stadtwerke-Geschäftsführerin. Wenn die Rahmenbedingungen jedoch stimmten, dann sei dies eine Option. Bei der E-Car-Solar-Tankstelle an der Flutstraße wird die Sonnenenergie mittels der Photovoltaik-Module auf dem Dach des Carports zur Stromerzeugung genutzt. Laut Stadtwerke reicht die Sonnenenergie für die Jahreslaufleistung eines E-Smart aus.