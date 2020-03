Kleve: 16-Jähriger sprüht im Bus Pfefferspray ins Gesicht

Kleve. In einem öffentlichen Bus in Kleve eskalierte ein Streit zwischen zwei Jugendlichen. Der eine sprühte dem anderen Pfefferspray ins Gesicht.

Bei einem eskalierten Streit in einem öffentlichen Bus in Kleve sprühte am Dienstagmorgen ein 16-Jähriger einem ein Jahr älteren Jugendlichen mit Pfefferspray ins Gesicht. Die beiden lieferten sich in dem Bus, der gegen 8.20 Uhr von der Tiergartenstraße auf die Gruftstraße fuhr, zunächst eine lautstarke Auseinandersetzung. Danach sprühte der 16-jährige Klever dem 17-Jährigen unvermittelt zweimal Pfefferspray ins Gesicht.

Festnahme im Bereich der Bensdorpstraße

Als die Busfahrerin den Bus stoppte und die Türen geöffnet waren, flüchtete der Klever in Richtung Arntzstraße. Die Polizei konnte ihn im Bereich der Bensdorpstraße festnehmen und zur Polizeiwache bringen. Durch den Pfeffersprayeinsatz wurden der 17-Jährige und ein weiterer Fahrgast leicht verletzt. Sie erlitten Hautreizungen im Gesicht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei übergab den 16-Jährigen an seine Mutter.