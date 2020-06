Kleve: 22-Jähriger stellt Täter nach versuchtem Einbruch

Kleve. Nach einem offensichtlichen Einbruchversuch verfolgte ein 22-Jähriger den möglichen Täter. Die Polizei nahm ihn fest.

Ein aufmerksamer Zeuge hat vermutlich einen Einbruch verhindert. Die Polizei meldet: Der Zeuge stellte den Täter. In der Nacht zu Dienstag, 23. Juni, um 1.44 Uhr sah der 22-Jährige, wie ein Mann an der Dehlerstraße in Kleve an der rückseitigen Tür eines Supermarktes herum hebelte. Der Zeuge sprach den Unbekannten an, der daraufhin von seinem Vorhaben abließ und wegging. Der 22-Jährige nahm die Verfolgung auf und informierte die Polizei.

Als der Flüchtige bemerkte, dass ihm der Zeuge auf den Fersen war, blieb er stehen. In diesem Moment traf eine Streifenwagenbesatzung ein. Sie nahm den 25-jährigen Tatverdächtigen aus Kleve fest und brachte ihn zur Wache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 25-Jährige entlassen.