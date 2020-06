Kleve: 300 Demonstranten riefen „Black Lives Matter“

Vor allem junge Demonstranten liefen durch die Studentenstadt Kleve: zusammen gegen Ausgrenzung und Rassismus.

Rund 300 Demonstranten fanden sich in Kleve zusammen gegen Ausgrenzung und Rassismus. „Alles wieder sehr friedlich“, sagte Polizeihauptkommissar Ulrich Müller, der den Einsatz hier und vormals auch bei anderen Klima-Protesten leitete. Diesmal hatte die Grünen Jugend aufgerufen, sich der Protestwelle nach dem rassistischen tödlichen Polizeiübergriff in den USA (George Floyd) anzuschließen. Vom Marstall an der Schwanenburg liefen sie los, fanden unterwegs Unterstützer in der Fußgängerzone. Sie riefen „I can’t breathe“, „No justice, no peace“. Und immer wieder den Slogan „Black Lives Matter“ (Schwarze Leben zählen).

Angeführt wurde die Bewegung von Elena Janßen aus Bedburg-Hau, die jüngst zur Spitzenkandidatin der Grünen für die Kreistagswahl gewählt wurde. Die 18-Jährige hatte bereits an zwei Black-Lives-Matter-Demonstrationen in Düsseldorf und Paderborn teilgenommen. Alltagsrassismus sei auch hier ein Thema, „das gerne klein geredet oder verschwiegen wird“, sagte sie. In der Studentenstadt Kleve schlossen sich viele junge Leute – schwarz gekleidet – dem Marsch und mehreren Wortbeiträgen abschließend auf dem Koekkoekplatz (Foto) an. „Junge Menschen haben im vergangenen Jahr gelernt, dass es sich lohnt, aufzustehen und laut für eine Sache einzustehen“, sagt Klimaschützer Jannik Berbalk. Wenn die Bewegung Fridays For Future FFF die Vorarbeit für diese neue Demo-Welle geleistet habe, mache ihn das auch ein wenig stolz.

Auch Kommunalpolitiker wie Bürgermeisterin Sonja Northing, Josef Gietemann (SPD) und Hedwig Meyer-Wilmes (Grüne) liefen mit.