Kleve: Am Bahnhof entsteht etwas Neues

Kleve. Abriss für eine Straßenverlängerung fürs neue Quartier in der Klever Unterstadt hat begonnen. Bahnhof-Investor entwickelt auch das Post-Gebäude.

Bagger beißen das alte Gebäude am Bahnhof Kleve zwischen dem Bahnsteig und der Post kurz und klein. Das alte Gebäude der Deutschen Bahn hatte zeitweise Technik und Aufenthaltsräume der Deutschen Bahn und auch der Nordwestbahn beherbergt. Mittlerweile ist es im Eigentum der Stadt Kleve, die es abreißen lässt. Hier soll eine Erschließungsstraße für dahinterliegende Flächen geschaffen werden. „Die Maßnahme wird bis Ende März abgeschlossen sein“, antwortet Stadtsprecherin Katrin Berns auf NRZ-Anfrage.

Die Klever Post/Postbank könnte für Wohnen und Gewerbe genutzt werden. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Baudezernent Jürgen Rauer präzisiert auf Nachfrage: Ein Vorkonzept wurde schon vor einigen Jahren der Politik vorgestellt, ein Gesamtkonzept für diesen Bereich der Unterstadt ist noch nicht abgeschlossen.

Anwohner werden beteiligt

Ähnlich wie auf der anderen Seite des Bahnhofs/van-den-Bergh-Straße soll es eine umfassende Quartiersentwicklung geben – dort mit Neubau Theodor-Brauer-Haus/Konrad-Adenauer-Gymnasium/Kiku-Kindergarten und dahinter mit dem neuen Flora-Wohn-Quartier. Diesseits gibt hinter der Post/Postbank verschiedene Szenarien für städtebauliche Entwicklungsziele. „Viele Gespräche sind schon geführt und werden noch folgen“, umreißt es Rauer.

Der Abriss jetzt dient dazu, die Lohengrinstraße am Bahnhof weiter zu führen zur Pannofenstraße. Vorläufig werden dort auch Parkplätze „straßenbegleitend“ ausgewiesen. Die Zeit werde zeigen, ob man sie brauche. Weiteres Ziel ist der Anschluss an die Kalkarer Straße, damit die Nebenstraßen nicht zu sehr belastet werden.

Noch im ersten Halbjahr 2020 können Details Thema für die Politik werden

Zurzeit laufen Gespräche mit den Anliegern. Danach „wird es Planungsinhalte geben“, über die der Bauausschuss entweder noch in der letzten Sitzung dieses ersten Halbjahres 2020 oder in der ersten nach der Sommerpause beraten kann. „Interessenten sind dran“, meldet der Baudezernent vage.

Die NRZ fragte bei Investor Dirk Baumann (Baumann und Wilmsen) nach, was sie mit dem früheren Verwaltungsgebäude der Post vorhaben. „Wir stecken erst in den Anfängen“, sagt er. „Wir sind sehr glücklich, mit der Postbank einen langfristigen Mietvertrag zu haben, das ist ein guter Standort“, sagt er.

Anwohner, Politiker, Verwaltungsleute besichtigten 2016 die Post als Flüchtlingsunterkunft. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Die Stadt habe signalisiert, dass sie Ende dieses Jahres den Mietvertrag für die Obergeschosse mit den Flüchtlingsunterkünften nicht verlängern wolle. Der hintere Teil des Gebäudes steht bereits leer. „Deshalb haben wir Architekten schon mal verschiedene Modelle erarbeiten lassen“, so Baumann. Vermutlich werde es eine Mischung aus wohnwirtschaftlicher und Gewerbe-Nutzung geben ähnlich der Alten Post an der Hagschen Straße.

Für Ärzte attraktiv und flexibel

„Für Ärzte könnten die Mietkonditionen sehr attraktiv sein“, wirbt Baumann, denn der Grundriss im Post-Gebäude am Bahnhof auf 350 Quadratmetern ist flexibel – die Halle ist nur mit Trockenbauwänden unterteilt. „Wir freuen uns, wenn die Ecke positiv in der Wahrnehmung wird“, so Baumann.

Den Anfang machten Baumann und Wilmsen bereits mit der schmucken Umgestaltung des Klever Bahnhofs. Mit Niag, Nordwestbahn, Bäckerei Derks und Klevischem Kultur- und Heimatverein fanden sie gute Mieter.

Bahnhof Kleve ist leider vorne hui und hinten pfui

Nur das „Sahnestück“, so Baumann, die Bahnhofshalle ist noch nicht vergeben „So tolle Räume“ mit 270 Quadratmetern und 5,50 Metern Höhe mit frischem Sichtmauerwerk, schwärmt der Investor. Aber Interessenten springen ab, weil die kaputte Optik des Bahnsteigs hinten abschreckt. „Vorne hui, hinten pfui“, bedauert er. Dennoch ist Dirk Baumann überzeugt, „dass man das Umfeld in fünf Jahren in keinster Weise wiedererkennt“.

Laut Baudezernent Jürgen Rauer ist weitere Wohnbebauung möglich, etwa auf der Freifläche vor dem Kinder-Kletterspaß „Kleoland“, Pannofenstraße, das heute ungenügend an die Verkehrswege angeschlossen sei. Rauer: „Auch der Schrottplatz ist bereits ziemlich aufgeräumt“ und lässt Veränderungen ahnen. Was geschehen wird, hat die Politik zu entscheiden.