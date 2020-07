Kleve: Auto bringt Rollerfahrerin zu Fall und flüchtet

Rettungskräfte leisteten die Erstversorgung am Unfallort.

Kleve. Mit schweren Verletzungen im Gesicht und diversen Prellungen kam eine Frau aus Bedburg-Hau ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher flüchtete.

Eine Rollerfahrerin aus Bedburg-Hau verletzte sich bei einem Unfall am frühen Donnerstagabend, 16. Juli, auf der Triftstraße in Kleve schwer, nachdem ein weißer Kleinwagen sie überholt und berührt hatte. Gegen 18.10 Uhr fuhr die 53-Jährige mit ihrem Kleinkraftrad von der Albersallee kommend in Richtung Lindenallee. Auf Höhe der Hausnummer 87 auf der Triftstraße kam es zum verhängnisvollen Überholmanöver, bei dem das Auto seitlich mit der Frau zusammen stieß.

Weißer Kleinwagen fuhr Richtung Lindenallee davon

Obwohl die 53-Jährige stürzte und sich schwere Verletzungen im Gesicht sowie außerdem diverse Prellungen und Verletzungen an Armen und Beinen zuzog, kümmerte sich der Autofahrer oder die Autofahrerin nicht um die Verletzte. Der weiße Kleinwagen, der nach Zeugenaussagen eine grüne Aufschrift hatte, flüchtete mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Lindenallee. Die Bedburg-Hauerin wurde nach Erstversorgung durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht.

Laut Zeugenaussagen befand sich zum Unfallzeitpunkt eine junge Frau mit ihrem Kind auf Höhe der Unfallstelle am Fahrbahnrand und sollte so nähere Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder zum Unfallverursacher geben können: Telefon 02821/5040.