Kleve bekommt XXL-Spiele im temporären Sandkasten

In einer weiteren Innenstadt-Veranstaltung bietet die Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve (WTM) unter dem Motto „Spiel & Spaß“ am Samstag, 24. Juli von 11 - 17 Uhr XXL-Spiele und einen temporären Sandkasten in der City an. „Mit den einzelnen kleinen Aktionen zur Belebung der Innenstadt sollen natürlich auch unsere kleinen Besucher nicht zu kurz kommen“, sagt Petra Hendricks, Citymanagement der WTM, „ganz besonders freuen wir uns über den temporären Sandkasten auf dem Koekkoekplatz.“

Von XXL-Schach über Mikado, Jenga, Vier-gewinnt, Tic-Tac-Toe bis hin zu Leitergolf ist für Klein und Groß etwas dabei. Die Spielstationen finden Spiel-Interessierte in der Fußgängerzone zwischen Herzogstraße und Neue Mitte. Das Highlight wird auf dem Koekkoekplatz aufgebaut. Hier erwartet die Kleinen bis zum 28. August ein großer temporärer Sandkasten, wo nach Herzenslust „Sandkuchen“ gebacken und „Sandburgen“ gebaut werden können. Ein großer Dank gilt hier dem „Cafe Solo“, so die WTM, die die Aktion während der Zeit begleiten.

