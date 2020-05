Kleve auf Platz eins von 17 Städten zwischen Essen, Voerde, Hagen, Düsseldorf: Die 400 Bürger, die im Auftrag der NRZ befragt wurden, sind sich einig über die hohe Lebensqualität. Es sind Einwohner aller Stadt- und Ortsteile (55 Prozent Mitte und Oberstadt, 29 Prozent Unterstadt, 16 Prozent Ortsteile / Niederung). Für sie machen vor allem die Natur und das Wohnen die Stadt besonders lebenswert – fast Hundert Prozent Lob gibt es quer durch alle Altersgruppen.

Den Technischen Beigeordneten der Stadt wundert das Lob der Erwachsenen für Natur und Wohnen nicht: „Kleve bietet ein unheimlich gutes Rundum-Paket, von allem sehr viel. Wir sind auf dem Weg in ein modernes Mittelzentrum. Kleve hat sich zu einer lebendigen Stadt entwickelt. Auch das Bildungsangebot stimmt. Alle Schulen sind in den nächsten drei, vier Jahren in topmodernem Zustand. Die Hochschule bietet zudem attraktive Arbeitsplätze. Durch sie als Motor haben wir seit 2008 zehn Prozent Bevölkerungszuwachs, immer noch leicht steigend.“

Neubaugebiete mit Mehrfamilien- und Einfamilienhäusern

Neubaugebiete kamen und kommen hinzu, Klimasiedlung Materborn, große Mehrfamilienhäuser in der Unterstadt. Weitere Einfamilienhäuser gibt es bald in der Niederung: am Brodhof in Rindern, Offenlage des Bebauungsplans in diesem Jahr. Am Goldacker/Neerfeldstraße Kellen ist bereits rechtskräftig und wird erschlossen. Für die Bresserbergstraße Materborn ist noch offen, ob die Politik das Projekt noch in dieser Legislaturperiode beschließen wird.

Neuer Wohnpark auf dem ehemaligen Gelände der Margarine-Union in der Klever Unterstadt. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Viele Klever haben den Entwicklungsflow der Stadt schon gar nicht mehr im Gedächtnis, vermutet Rauer: Abriss der Rampenbrücke, Umbau der Hafenstraße, Koekkoekplatz, Bahnhofstraße, des Opschlags, der eine Hauptverkehrsstraße war, Umbau der Unterstadt bis zum Bahnhof und darüber hinaus. „Das wurde durch das Coronavirus etwas gebremst. Generell: Dass sich Kleve verändert, macht es so lebenswert.“

„Kleve ist für junge Familien perfekt“, findet Wirtschaftsförderer Dr. Joachim Rasch und erinnert sich an eine städtische Bürgerbefragung, die Studierende 2014 wissenschaftlich begleitet hatten. „Man fühlt sich hier saumäßig wohl. Geringe Lebenshaltungskosten im Vergleich zu Großstädten. Ein bisschen heile Welt – das funktioniert.“

Ein paar kritische Töne gibt es von Vertretern der großen Bauherren und Projektentwickler. „Ja, für junge Familien ist Kleve traumhaft“, bestätigt Jan Holtfester (Udo Tjaden KG). Viele Spielangebote, Kultur, Einkauf, auch für die 50-Jährigen gibt es reichlich Angebote. Extrem spannend ist die Nähe zum Ballungszentrum Nimwegen/Arnheim mit 1,2 Millionen Einwohnern. Die Besonderheit der Klever Parkanlagen erhöhen die Lebensqualität ungemein. Aber Jugendliche und junge Erwachsene bis 30 Jahre finden sich im Klever Freizeit- und Kulturangebot nicht zurecht“, sagt Holtfester, der möglichst schnell einen Techno/HipHop-Club nahe der Hochschule eröffnen will. „Und der ÖPNV ist eine Katastrophe“, erinnert er.

Ansiedlung schwer, aber „wer einmal hier ist, findet es großartig“

Jochen Koenen (Zevens Grundbesitz GmbH) kam vor 20 Jahren aus München nach Kleve. Er meint, dass die Stadt „nicht extrem gewachsen ist. Bei den Niederländern genießt sie eine tolle Außenwahrnehmung“. Warum Kleve so beliebt ist, dafür erkennt er keinen speziellen Grund. „Man muss in den Niederrhein verliebt sein.“

Immobilien sind gefragt. Sparkassenvorstand Willi Röth sagt: „Diejenigen, die Kleve nicht kennen, tun sich schwer, sich hier anzusiedeln. Wer aber einmal hier ist, findet es großartig. Die Nähe zur Natur, mittelstädtische Struktur, Nähe zu den Niederlanden. Die Region ist sehr, sehr attraktiv“.

Kleve bietet zudem eine ungewöhnliche Topographie am platten Niederrhein. „Im Reichswald geht es ganz schön bergauf und bergab. Da kommen einige Höhenmeter zusammen“, sagt Ingo Schankweiler, Vorsitzender des Deutschen Alpenvereins Kleverland. Diese Profis in Sachen Naturliebe haben gute Argumente. 2005 gründete sich die Sektion Kleve. „In 15 Jahren haben wir 1000 Mitglieder gewonnen“, ist Schankweiler fasziniert.

Mit Rollski durch den Reichswald

„Wir bieten Naturerleben in alpennahen und alpenfernen Regionen“, am Niederrhein mit den Monatswanderungen „hüben und drüben der Grenze, von Nettetal bis Düvelsberg und im deutschen Mittelgebirge von Sauerland und Eifel“. Zum Angebot gehört Rollski ohne Schnee durch den Reichswald auf asphaltierten oder befestigten Wegen.

In den letzten 25 Jahren hat sich der Verein demographisch gewandelt. Die Altersschnitt ist bunt gemischt, der Anteil der Frauen wuchs. Jährlich gibt es Ladies-Touren, nur im Coronajahr 2020 wird vermutlich die Reise nach Österreich im August nicht stattfinden können.

Durch die Familienmitgliedschaft sind im Kleverland ein Drittel der Mitglieder unter 18 Jahre alt. „Die Familiengruppe im Verein hat herbeigesehnt, dass sie nach der Coronapause wieder mit zwei Familien und Kindern durch den Wald strömen können“, weiß Schankweiler.

Weitere Daten und Kritik aus der Befragung, was Kleve so lebenswert macht:

In den Ortsteilen sehen auffallend viele Befragte (98 %) die Familienfreundlichkeit als besonderen Aspekt. Aufgeteilt nach Altersgruppen spielt Natur bei 90 Prozent der jüngeren Klever eine große Rolle, bei 78 % der 60-70-Jährigen – damit hebt sich Kleve von Dinslaken, Wesel und Düsseldorf ab.

Die 40- bis 50-Jährigen bewerten alle Fragen kritischer: Familienfreundlichkeit, Einkauf, Sport, Kultur.

Die jungen Leute beklagen deutlich das mangelnde Sport- und Kulturangebot für ihre Generation. Das Kulturangebot kommt aber auch bei den älteren Gruppen am schlechtesten weg (nur 53 bis maximal 70 Prozent Zustimmung).