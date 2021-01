Bombenentschärfung in Kleve: Die beiden Kreisen zeigen die zwei Sicherheitsbereiche.

Sondierungsarbeiten Kleve: Bombenentschärfung an der Lindenallee um 16 Uhr

Kleve An der Lindenallee wurde eine englische Fünf-Zentner-Bombe gefunden. Sie wird um 16 Uhr entschärft. Evakuierungen in der Oberstadt.

Bei Sondierungsarbeiten nach einem Hausabriss an der Lindenallee in der Klever Innenstadt hat der Kampfmittelräumdienst eine englische Fünf-Zentner-Bombe mit Aufschlagzünder gefunden. Die Entschärfung der Bombe muss laut Stadtverwaltung am Dienstag, 5. Januar, um 16 Uhr erfolgen.

Zum Schutz der Bevölkerung wurden ein innerer und ein äußerer Sicherheitsbereich gebildet. Für den inneren Sicherheitsbereich (Nassauerallee 16-56a, Fleischhauerstraße 1-15, Schlußgasse 10, Gärtnergasse 1-4, Lindenallee 1-25/28, Mausgarten 30-56, Beuthstraße 1-6, Gabriele-Münther-Straße 1, 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 14-46, Rubensweg komplett, Holbeinstraße komplett, Anna-von-Cleve-Straße komplett, Krohnestraße 6-16) gilt: Die dort wohnende Bevölkerung sowie die Besucher und Beschäftigten der dort angesiedelten Gewerbebetriebe haben bis spätestens 15 Uhr die Wohnungen und Betriebe zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen.

Bedarfsunterkunft in der Lutherschule

In der ersten Sicherheitszone liegen unter anderem das Kreishaus und die KfZ-Zulassungsstelle. Die Mitarbeiter der Kreisverwaltung müssen ihre Büros für die Bombenentschärfung räumen. Für die Bewohner des inneren Sicherheitsbereiches, die ihre Häuser verlassen müssen, wird eine Bedarfsunterkunft in der Lutherschule, Hagsche Poort 29, zur Verfügung gestellt.

Die Bewohner sowie Besucher und Beschäftigte der Gewerbebetriebe im äußeren Sicherheitsbereich dürfen sich während der Entschärfungszeit nicht im Freien aufhalten. Über die Festlegung der Sicherheitsbereiche wurden die Bürger über Durchsagen der Freiwilligen Feuerwehr und Polizei informiert.

Kunden blieben länger im Edeka-Mark

Um kurz vor 16 Uhr befanden sich noch einige Kunden im Edeka-Markt am EOC, der sich in der äußeren Zone befindet. Auch hier durfte sich niemand mehr draußen bewegen. Inhaber Axel Schroff berichtete, dass er mehrere Durchsagen zur Bombenentschärfung durchgegeben hatte. Der Markt wurde nicht geschlossen. "Wir konnten zumindest jenen Leuten Zuflucht gewähren, die sich noch draußen aufhielten und von der Entschärfung noch nichts mitbekommen hatten", so Schroff zur NRZ.

Normalerweise halten sich die Kunden laut Schroff durchschnittlich 15 Minuten im Markt auf. Nun kauften sie deutlich länger ein. Für Schroff nicht die schlimmste Entscheidung.

Feuerwehr beleuchtet die Einsatzstelle

"Es ist jetzt komplett ruhig auf den Straßen. Ich finde es total krass, Kleve einmal zur Nachmittagszeit ohne Autos zu erleben", sagte Feuerwehrsprecher Florian Pose rund 20 Minuten vor dem geplanten Beginn der Entschärfung im Gespräch mit der NRZ. Der Kampfmittelräumdienst hatte zu diesem Zeitpunkt in Zusammenarbeit mit den Bauarbeitern vor Ort die Bombe bereits aus dem Erdreich befreit und freigelegt. Die Klever Feuerwehr sorgt mit ihrem Rüstwagen für eine ausreichende Beleuchtung der Einsatzstelle.