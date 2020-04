Kleve: Bürger verlangen eine andere Sicht auf das Virus

Für Beatrix Hendrika Schmoker aus Kalkar und Heinz-Werner Peters aus Rees ist der Bogen der Corona-Maßnahmen mittlerweile überspannt. Als ihr Sohn kürzlich noch erzählte, dass in den Schulbussen, neben dem Tragen eines Mundschutzes auch nicht mehr miteinander geredet werden soll, war für Beatrix Schmoker „das Maß voll“: „Wir brauchen eine andere Sicht auf dieses Virus, sonst nehmen wir uns sämtliches Leben.“

Getroffene Maßnahmen seien Ausdruck von panischer Angst

Für Peters und Schmoker resultieren die getroffenen Maßnahmen – die Kontaktsperren, die Freiheitsbeschränkungen, die Abstandsregelungen, der verpflichtende Mundschutz – aus einer Haltung panischer Angst: „Und Angst ist immer ein schlechter Ratgeber“, sagt Beatrix Schmoker.

In einem Leserbrief haben sich die beiden an die NRZ gewandt. Darin schreiben sie: „Selbst wenn ,Corona’ so gefährlich ist, wie manche Virologen behaupten, so hängt unsere Gesundheit, ja sogar und Leben oder Tod, nicht nur von einem Virus ab, sondern ist ein sehr komplexes Zusammenspiel unterschiedlicher Faktoren von Körper, Geist und Seele.“

Den Alltag nicht allein auf das Virus fokussieren

Zurzeit werde ausschließlich auf die Virologen gehört. Es werde aber übersehen, dass die Beschränkungen massive, negative Auswirkungen hätten, zum Beispiel auf Menschen mit Depressionen und auch soziale Spannungen in Familien werden dadurch hervorgerufen. Die alleinige Fokussierung des Alltags auf das Coronavirus sei nicht vernünftig: „Wir laufen extrem in die falsche Richtung“, findet Peters.

Ihnen sei wichtig, dass wir nicht noch stärker in Panik verfallen. „Durch die Maßnahmen, die unsere Politiker daraus ableiten, entsteht sogar das Gegenteil von dem, was wir erreichen wollen“, sagt Peters. Vor allem die Einschnitte ins persönliche Leben seien kritisch zu hinterfragen: „Habe ich noch eine Eigenverantwortung? Oder wird mir alles abgenommen? Es wird höchste Zeit, dass wir umdenken.“

Das Leben sei immer mit Risiken verbunden

In ihrem Leserbrief schreiben Peters und Schmöker abschließend: „Wenn wir leben wollen, dann hat das (vermutlich) irgendetwas mit Lebendigkeit zu tun. Und das beinhaltet auch, dass wir dabei in irgendeiner Form mal zu Schaden kommen können. Ob bei Sport, oder beim Spiel, ob im Straßenverkehr oder in jeglicher Form irgendeiner lebendigen Bewegung oder Beziehung. Wenn wir das alles ausschließen wollen und deshalb unseren Kindern das Spielen in der Natur und uns selbst, das Tanzen, ja sogar das freie Atmen verbieten, dann brauchen wird erst gar nicht zu sterben – denn dann sind wir bereits tot, ohne es zu bemerken.“