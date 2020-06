Kleve: Corona-Krise trifft die Finanzen der Stadt mit Wucht

Die Coronakrise wird den Haushalt der Stadt Kleve stärker belasten als bislang angenommen. Kämmerer Willibrord Haas teilte im Haupt- und Finanzausschuss neue Zahlen mit, die von einer deutliche Eintrübung der finanziellen Lage ausgehen. Haas rechnet damit, dass die Stadt in diesem Jahr und im Jahr 2021 eine Gesamtbelastung durch Einnahmeausfälle und zusätzlichen Ausgaben von gut 25 Millionen Euro verkraften muss.

Die Liquidität der Stadt Kleve schmilzt dahin

Auch die Zeiten, in denen die Stadt gänzlich ohne Kassenkredite auskommt, dürften im nächsten Jahr vorbei sein. Im NRZ-Gespräch erläutert Haas, dass die Liquiditätsreserven zu Beginn des Jahres bei 23 Millionen Euro lagen, zurzeit seien es noch 13 Millionen und zum Jahresende werde die Liquidität wohl bei Null liegen. „Das Geld fehlt uns für die Eigenanteile bei Investitionen“, schildert Haas. In Zukunft werde man sich darauf einstellen müssen, dass man für Investitionstätigkeiten auch Kredite in Anspruch nimmt.

Kritisch sieht Haas die Möglichkeit, die finanzielle Belastung auf 50 Jahre in den Büchern zu strecken. Man könne nicht noch die zweite Generationen mit der jetzigen Krise belasten. „Das sehe ich sehr kritisch“, sagte Haas. Daher stehe er nach wie vor zu seiner Haushaltssperre und es sei das Ziel, zwei Millionen Euro Einsparungen zu erreichen.

Erfreulich sei die Ankündigung des Bundes, 50 Prozent der Gewerbesteuerausfälle zu übernehmen und sich auch stärker bei den Unterkunftskosten für SGB-II-Bezieher zu beteiligen. Der Bund stellt in Aussicht, künftig 75 Prozent der Unterkunftskosten zu übernehmen. Bislang waren es 50 Prozent. Für Kleve würde dies eine Verbesserung von 1,2 Millionen Euro bringen. „Das hilft, keine Frage. Aber ich werbe dafür, auch eigene Anstrengungen zu unternehmen. Damit andere Generationen in 50 Jahren nicht die Schulden noch abbezahlen müssen“, sagte Haas.

Trotz Corona-Krise: Investitionen weiterhin möglich

Die vorgesehenen Investitionen werden in Kleve nicht in Frage gestellt. Die Kreisstadt werde weiterhin 25 Millionen Euro investieren. Allerdings müsse auch bei den Ausgaben gespart werden. Haas: „Wir müssen sehen, dass wir für 2020 und 2021 die Sahnehäubchen vom Kaffee runternehmen.“

Bürgermeisterin Sonja Northing wies darauf hin, dass die erwartet Bundeszuschüsse auch noch kein Gesetz seien.

Die Kreisumlage wird ebenfalls steigen

Haas sieht zudem noch mehrere Unsicherheiten in den Prognosezahlen des Landes. So gehe das Land für das Jahr 2021 von verbesserten Umsatzsteuerdaten aus: „Man rechnet damit, dass die Krise schnell wieder vorüber ist. Ich mache da noch ein dickes Fragezeichen hinter“, sagte er im Gespräch mit der NRZ. Auch die Einkommenssteueranteile soll nur moderat abnehmen: „Wenn sieben Millionen Menschen in Kurzarbeit sind, dann wird sich dies auch bei der Einkommenssteuer stärker bemerkbar machen. Ich bin da noch skeptisch“, sagte Haas.

Die Kreisumlage werde ordentlich steigen. In diesem Jahr um ein Prozent, im nächsten Jahr aber vermutlich um 4 Prozentpunkte. Die Stadt Kleve müsste dann drei Millionen Euro mehr an den Kreis Kleve abführen.