Kleve: Das Bürgerbüro punktet mit Service: samstags geöffnet

Kleve. Mit Termin gibt es Null Wartezeit in Kleve. 25 Prozent mehr Angler lassen in Coronazeiten ihren Fischereischein im Bürgerbüro verlängern.

Die große Mehrheit der Bürger gibt dem Bürgerbüro Kleve eine gute bis sehr gute Note. Was macht einen guten Bürgerversive denn aus? „Vor allem benutzerfreundliche Öffnungszeiten“, sagt Stephan Reinders, der den Fachbereich Organisation und Bürgerbüro leitet. Ein „langer Donnerstag“ hatte sich nicht bewährt, aber Kleve punktet absolut mit der Öffnung am Samstag. „Wenn man versucht, den Besucherstrom zu entzerren und für wenige Wartezeiten sorgt, dann ist der Bürger zufrieden“, weiß Reinders.

Offen sind die Beamten auch, wenn für manche Anträge vielleicht ein Teil der Unterlagen fehlt – dafür braucht man oftmals gar keinen neuen Termin, sondern kann die Sachen per Mail als pdf-Datei nachreichen, zum Beispiel für den Führerschein kann das schon mal passieren. Das Straßenverkehrsamt des Kreises hat solche Serviceleistungen auf Städte und Gemeinden übertragen.

Bürgerbüro Kleve: Stephan Reinders, Fachbereichsleiter Organisation und Bürgerservice, und Thomas Storch, Hauptsachbearbeiter Bürgerbüro, in Coronazeiten in gebührendem Abstand und mit Mundschutz in den Händen. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Anlässe, das Bürgerbüro zu nutzen, sind ansonsten das Ausstellen oder Verlängern von Reisepass, Personalausweis, ein Umzug, Wegzug aus Kleve ins Ausland, Meldebescheinigung als Neubürger.

Komplizierter Handy-Kauf

Oder wenn ein Holländer ein Handy braucht: Denn Niederländer, die in Kleve wohnen, brauchen eine Meldebestätigung, wenn sie in den Niederlanden ein „mobieltje“ kaufen wollen. Oder Rentner brauchen für die Pensionskasse einen Lebensbeweis.

In der Hochschulstadt Kleve ist es für das Bürgerbüro selbstverständlich, dass hier zweisprachig Deutsch und Englisch beraten wird. Mitarbeiter machten auch spezielle Lehrgänge, um die Amtssprache korrekt übersetzen zu können, „Vermieter heißt Landlord“, nennt Storch ein Beispiel. Die Zusammenarbeit mit dem Welcome-Center für Studierende gleich nebenan laufe fließend.

Es gab bisher tatsächlich Besuchs-Stoßzeiten, montags nachmittags 17 Uhr, „dann ist der Teufel los“, sagt Hauptsachbearbeiter Thomas Storch. Vor den Corona-Einschränkungen konnte man sogar den Führerschein gleich vorn am Infoschalter im Rathaus abholen.

Derzeit allerdings geht alles nur auf Termin. Neuerdings kann man sich seinen Besuch im Bürgerbüro online auf der Seite der Stadt Kleve sogar aussuchen und buchen. Oder man fragt telefonisch an. „Termin bedeutet: Wartezeit null“, verspricht Storch. Die Besucher – bitte mit Mundschutz – werden am Seiteneingang persönlich abgeholt und dorthin wieder zurück geleitet.

Fundsachen soll man im Briefumschlag abgeben

Auch Angelegenheiten des Fundbüros laufen über das Bürgerbüro. Was passiert, wenn man jetzt in Coronazeiten wichtige Dinge verliert oder findet? Ein Schlüsselbund, ein Portemonnaie, ein Handy? „Kleine Sachen sollen in einem Umschlag in den Briefkasten am Rathaus gesteckt werden. Auf dem Umschlag muss stehen, wann das wo gefunden wurde und wie der Finder heißt,“ beschreibt Reinders.

https://dcx.funkemedien.de/dcx/documents#/doc/doc7anmafv6xkgjsx6o20ofGroße Fundstücke wie Koffer oder Rucksäcke werden von der Polizei zum Bürgerbüro gebracht – ein kurzer Weg, denn die Polizei hat auf dem selben Flur ein Büro im Rathaus. Und die Eigentümer beschreiben dann telefonisch den verlorenen Gegenstand, um ihn später abzuholen. Seit der Coronakrise wurde aber „sehr viel weniger in Kleve verloren. Vielleicht, weil die Leute mehr zu Hause bleiben“, ahnt Reinders.

Corona lässt altes Hobby wieder aufleben – dafür braucht man das Amt

Die Fischereierlaubnis übrigens ist in Coronazeiten ein sehr viel wichtigeres Thema geworden als zuvor. Um 25 Prozent stieg die Nachfrage nach einem Angelschein oder danach, das seit zwanzig, dreißig Jahren schlummernde Hobby wieder zu aktivieren und den Schein für den Spoykanal (Erlaubnis ab 16 Jahre) wieder zu aktivieren. Eine Prüfung muss der Angler dazu nicht erneuern. Wie Reinders weiß, stehen bei den Angelvereinen viele Leute auf Wartelisten, um ihre Prüfungen abzulegen. Früher wurden 60 bis 70 Personen in einem Raum geprüft. Wegen der Corona-Abstände verbreitern sich Prüftermine nun bis in den September und Oktober.

Die 44 befragten Klever beim NRZ-Bürgerbarometer bewerteten den Service des Bürgerbüros. „Sehr gut“ finden ihn 22 Prozent, gut sagen 55 Prozent, befriedigend 13 Prozent, ausreichend drei Prozent, unzufrieden war ein Prozent.

So ist das Bürgerbüro erreichbar

Das Bürgerbüro der Stadt Kleve liegt am Minoritenplatz 1, Postfach 19 55 mit eigener Postleitzahl 47517 Kleve. Telefon 02821/ 84-600. Internet: buergerbuero@kleve.de.