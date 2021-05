Kleve: Das neue Fassadenprogramm kommt gut an

Kleve. Das Fassaden- und Hofflächenprogramm des Handlungskonzepts Innenstadt Kleve wird von den Hausbesitzern nachgefragt.

Handwerker sind seit Jahren stark gefragt und schwierig zu finden. Diese Erfahrung hat auch Hermann Wiezorek gemacht. Der Frisörmeister aus Kleve war auf der Suche nach einem Maler und einem Metallbauer, um der Fassade seiner Immobilie in der Gasthausstraße ein frisches Erscheinungsbild zu geben. Als er fündig wurde, ging alles schnell. Das Ergebnis kann sich sehen lassen – auch dank der Förderung durch das Fassaden- und Hofflächenprogramm des Integrierten Handlungskonzepts Innenstadt Kleve.

„Die Idee, die Fassade zu sanieren, bestand schon seit einigen Jahren“

„Die Idee, die Fassade zu sanieren, bestand schon seit einigen Jahren“, berichtet Hermann Wiezorek, der in der Immobilie in der Gasthausstraße seit 1976 einen Friseursalon betreibt und die darüberliegenden beiden Etagen selbst bewohnt. Als sich 2017 einige Einzelhändler der Gasthausstraße zusammenschlossen und insgesamt zehn Pflanzenbehälter in Rostoptik aufstellten, die über den Verfügungsfonds des Integrierten Handlungskonzepts Innenstadt Kleve gefördert wurden, ist er auf die Möglichkeiten einer Förderung aufmerksam geworden. Er informierte sich über das Fassaden- und Hofflächenprogramm und stellte schließlich einen Förderantrag, der Anfang 2020 bewilligt wurde. Im Sommer 2020 erfolgten die rund einen Monat dauernden Arbeiten.

Die Fassade wurde zunächst gestrichen, anschließend erhielt sie im unteren Bereich eine graue Metallverkleidung, in der das Logo eingelassen ist. Mit dem Ergebnis ist Wiezorek zufrieden: „Es ist sehr gelungen.“ Das freut auch Bürgermeister Wolfgang Gebing und Wirtschaftsförderer Joachim Rasch, die sich vor Ort einen Eindruck verschafften: „Die Sanierung wertet die Immobilie auf. Sie ist ein gutes Beispiel, wie man mit einfachen Mitteln eine große Wirkung erzielen kann“, sind sich beide einig.

Wer Interesse an einer Förderung durch das Fassaden- und Hofflächenprogramm oder den Verfügungsfonds hat, kann sich an das Citymanagement Kleve wenden. Citymanagerin Lena Börsting ist unter 02821/ 7115 656 und per Mail an citymanagement@kleve.de zu erreichen. Mehr Infos auf www.innenstadt-kleve.de

