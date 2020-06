Kleve: Den Minoritenplatz endlich als Platz gestalten

Die Stadt Kleve ist um eine schöne Idee reicher. Seit Jahrzehnten ging es bei Diskussion und Streit um die Gestaltung des Minoritenplatzes (verwaltungstechnisch korrekt wäre „Minoritenparkplatzes“) stets darum, wie groß ein Gebäude sein darf, das darauf steht. Einige Klever Bürger haben sich nun zusammengetan und stellen die ganz andere Frage: Was für ein Platz kann da entstehen?

Die engagierten Bürger griffen tief ins eigene Portemonnaie und investierten in den renommierten Stadtplaner Boris Podrecca, auf den sie u.a. durch seinen Vortrag 2019 im Kurhaus Kleve aufmerksam wurden. „Platz denken!“ rufen sie auf.

Neuer Platz an der grünen Wallgrabenzone. In der Mitte hell: das erdachte Spitz-Gebäude, vorn halbrund: Deutsche Bank, vorn rechts Volksbank. Foto: Boris Podrecca / Bürgergruppe "Platzdenken"

„Keiner von uns hat irgendwelchen wirtschaftlichen oder persönlichen Interessen am Minoritenplatz“, keiner besitze da Grundstücke. Das betonen die Firmenchefs Heinz Sack, Peter Wack, Lukas Verlage und Hans Hussmann, die wie „vier Musketiere“ (sagt Lukas Verlage) für die Idee fechten. Sie sehen als Klever Bürger einfach im Minoritenplatz eine „einzigartige und wohl auch letzte Möglichkeit, einen attraktiven großen Platz und so ein echtes Zentrum in Kleve zu schaffen. Einen Platz, den wir dringend brauchen“, sagt Peter Wack (Vorsitzender Hochschul-Förderverein).

Politik signalisierte schon viel Zustimmung

Den Entwurf haben sie bereits erst der Verwaltung, dann allen Ratsfraktionen, jetzt der Presse vorgestellt. Es habe viel Zustimmung aus der Politik gegeben. Natürlich auch Einwände, dass man nach 20 Jahren doch seit 2017 endlich einen gültigen Bebauungsplan mit zwei großen Baufenstern hätte (kleines Foto rechts) – und jetzt wieder umgestalten solle? Ja, sagen die Platz-Denker. „Die Welt ändert sich permanent“, so Wack. Der gültige Bebauungsplan schöpfe das Potenzial des Platzes nicht aus.

Der Minoritenparkplatz als Zentrum – vor ihrem Lieblingsmotiv v.l. Heinz Sack, Peter Wack, Lukas Verlage, Hans Hussmann. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Podrecca versuche sich an die meisten beschlossenen Baulinien zu halten, verzichtet aber auf den dicken Bau links. Der Stadtplaner öffnet den Platz zur begrünten Wallgrabenzone und den Wasserspielen vor dem Koekkoekplatz hin.

Während man nach gültigem Bebauungsplan sowohl aus Richtung Rathaus als auch aus Richtung Bahnhof gegen einen dicken Gebäudekomplex gucken würde, dem auch die beiden großen Bäume zum Opfer fielen, hat Boris Podrecca zu historischen Sichtachsen neue hinzu gefügt: zu Koekkoekplatz ab Herzogbrücke / Bahnhof sowie ab Rathaus /Herzogstraße bis zur Hochschule und in Gegenrichtung Blick frei auf die Schwanenburg. „Da wird nichts blockiert“, beschreibt Lukas Verlage.

Minoritenparkplatz als neues Zentrum von Kleve. Foto: Boris Podrecca / Bürgergruppe "Platzdenken"

Das Rathaus bekomme ein „vernünftiges Entree“, der Platz böte sich an für Weihnachtsmarkt, (Musik-)Veranstaltungen, beschreibt Hans Hussmann. Die Linde bliebe frei mitten auf dem neuen Platz stehen. Der zweite Baum bliebe erhalten in einem Lichthof mitten in einem möglichen neuen Gebäude.

Gebäude mit Arkaden

Der Neubau würde im Erdgeschoss aufgeständert mit leichten Arkaden und ragte als Spitze in den Platz hinein. Die Spitze könne ein Dach sein für Außengastronomie im Erdgeschoss, eventuell mit Kleinkunstbühne. Darüber könnten Volkshochschule und Bücherei einziehen. Die historischen Stadtmauer-Stücke am Netelenhorst vor der Volksbank könnten freigelegt und mit eventuell begehbarem Glas überdacht als Lesesaal genutzt werden. Die Reaktion der Bürgermeisterin Sonja Northing sei gewesen: Endlich bekomme sie ein Medienhaus für Kleve, verriet Wack.

Gelb kariert der neue Platz, grau ein neues Spitz-Gebäude, rote Linien: bisher beschlossene Baufenster. Foto: Boris Podrecca / Bebauungsplan Stadt Kleve

Für den Minoritenplatz empfiehlt Podrecca eine Größe von ca. 55 Metern im Quadrat – mit rund 3000 Quadratmetern fast doppelt so groß wie die bisher vorgesehenen Freiflächen. Dafür würde das Gebäude um ein Viertel kleiner als im gültigen Bebauungsplan (2000 qm mal drei Geschosse).

Vorbilder Kopenhagen, Sidney, Groningen

Lukas Verlage befürchtet ein Ausdünnen des Handels auf Großer Straße, Kavariner, Gasthaus- und Wasserstraße, wenn ein imaginärer Investor da 15.000 qm Verkaufsfläche hinsetzen dürfe. Neue Geschäfte auf dem Minoritenparkplatz anzusiedeln sei „nach Corona sowieso nicht so prickend“, fand Hans Hussmann. Vielmehr brauche man etwas, das Tag und Nacht Bewegung auf den Platz bringe.

Die vier Sprecher der Bürgergruppe raten den Stadtpolitikern zum mutigen Schritt, in Zeiten von Niedrigzins und Negativzins „lieber selbst etwas zu schaffen“, statt einem Investor einen Aufschlag zu zahlen, wenn der baue und die Stadt die Räume zurück-miete. Verlage sieht neue Plätze mit öffentlichen Gebäuden (Bibliothek, Kita, Jugendzentrum) in Kopenhagen, Sidney und Groningen für Kleve als Vorbild. Das Wichtigste aber sei der Platz an sich.

Spannend ist das Thema Parken

Spannend ist das Thema Parken: Heute sei der Kirmeszelt-Parkplatz am Kreisverkehr selbst samstags nie voll. Die Tiefgaragen der Banken seien auch im Podrecca-Plan gut zugänglich. Der Keller unterm Rathaus wäre prädestiniert als Fahrrad-Tiefgarage mit E-Lade-Station und Akku-Schließfächern.

„Wir müssen das alles jetzt in frühzeitig in die Köpfe bringen“, überlegen die vier Vorreiter. Um Schlimmeres zu verhindern. Schulbauten gehen erst mal vor. Aber dann sei ein Minoritenplatz vielleicht ab Mitte 2021 spruchreif.