Kleve: Der Schwan schmückt jetzt die Feuerwehrfahrzeuge

Der stilisierte Klever Schwan schmückt. Zweifellos. Und ganz besonders auch einen Ort, wo man ihn nun nicht direkt vermutet hätte: Auf drei neuen Einsatzwagen der Klever Feuerwehr ist er ein „Hingucker“. Verschönert die Rollos am Geräteteil der Löschfahrzeuge. „Im wunderschönen Wasserblau! Noch dazu sieht der Schwanenhals doch aus wie ein Wasserschlauch, ein Strahlrohr“, schwärmt Ralf Benkel, Wehrführer und damit Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Kleve. Das passt, und so ist der Klever Schwan nicht nur Logo, sondern auch derart stilisiert ein ideales Symboltier für die engagierten Wehrleute.

Der Klever Schwan auf dem Feuerwehrfahrzeug. Foto: Anke Gellert-Helpenstein

„Lange Zeit schmückte ,nur’ das Stadtwappen die Fahrer- und Beifahrertüren unserer Fahrzeuge. Nun ist schon das dritte Fahrzeug der Feuerwehr Kleve mit einer neuen Beklebung versehen worden. Und es werden nach und nach mehr“, sagt Florian Pose, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr. Allerdings werden nur neuere Fahrzeuge so ausgestattet, an denen sich die Arbeiten noch lohnen. Fünf weitere mittlere Löschfahrzeuge (MLF) werden noch in diesem Jahr neu erwartet und entsprechend beklebt sein. „Wie viele der rund 34 Fahrzeuge von uns dann noch folgen, werden wir sehen“, so Pose.

Teil der Corporate Identity

Und zum neuen Beklebungskonzept gehört nun zusätzlich zum klassischen Stadtwappen (rot auf rotem Grund, aber schwarz umrandet) eben jener Schwan und auch die umlaufende gelbe Kontur, die die Skyline von Kleve abbildet.

Die Klever Skyline. Foto: Anke Gellert-Helpenstein

„Die Beklebung ist nun Teil unserer Corporate Identity, die uns unterscheidbar und somit nicht nur als Feuerwehr, sondern als Feuerwehr Kleve erkennbar macht. Die Wiedererkennbarkeit soll damit gestärkt werden und wir wollen natürlich auch unsere Zugehörigkeit zur Stadt Kleve betonen“, erläutert Pose bei der Vorstellung des gelungenen Konzepts am Feuerwehrgerätehaus in Kellen am Jungferngraben. Dort stehen zwei der Fahrzeuge im neuen Aussehen. Das dritte parkt beim Löschzug Warbeyen.

Den Auftrag für die Fahrzeugbeklebungen hat die ehemalige Klever Firma Brinkmann Folienlösungen aus Bedburg-Hau erhalten. Erarbeitet wurde das Beklebungskonzept von einer eigens dafür eingerichteten Arbeitsgruppe, zu der auf Seite der Feuerwehr die beiden hauptamtlichen Gerätewarte Rene Creemers und Wolfgang Drop gehören.

Sicherheits- und Reflektorkennzeichen

Zum Nachrüsten der neueren Fahrzeuge gehört aber nicht nur das Beklebungskonzept mit Wappen, Skyline und Logo, sondern auch die Ausrüstung mit entsprechenden Sicherheits- und Reflektorkennzeichen. Schließlich hängt die Wahrnehmung im Straßenverkehr davon ab, und das neue Logo mit dem Schwan wird zur besseren Erkennbarkeit als Feuerwehr Kleve zunehmend beitragen.